Еще 1000 тел вернули в Украину: вероятно, они принадлежат военным

29 января 2026 года состоялись репатриационные мероприятия, в рамках которых в Украину вернули 1000 тел погибших. По утверждению российской стороны, они принадлежат украинским защитникам, сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

В Украину снова вернули 1000 тел: детали

Следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями осуществят идентификацию репатриированных погибших.

Отмечается, что возвращение тел реализовали по итогам совместной работы представителей Координационного штаба, Объединенного центра СБУ, Вооруженных Сил, МВД, Офиса омбудсмана по правам человека, Секретариата Уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС и других структур.

Кроме того, благодарность также выразили Международному Комитету Красного Креста и личному составу структур гражданско-военного сотрудничества ВСУ и Объединенного центра обеспечения мероприятий ЦИК.

Именно они осуществляют перевозку тел в госучреждения и организуют передачу тел в правоохранительные органы и органы судебно-медицинской экспертизы.

Процесс эксгумации тел очень продолжителен и кропотлив. Мы рассказывали о работе судмедэкспертов, которым приходится собирать останки буквально по кусочкам.

