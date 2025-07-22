Видео Украина

В час — около 100 образцов: как судмедэксперты по кусочкам собирают тела бойцов

Ирина Танасийчук, журналист сайта 22 июля 2025, 16:00

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь