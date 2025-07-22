В час — около 100 образцов: как судмедэксперты по кусочкам собирают тела бойцов

В рамках стамбульских договоренностей Украина репатриировала тела шести тысяч воинов. Работа над их опознанием продолжается почти круглосуточно. Впрочем, чтобы идентифицировать всех Украине понадобится 14 месяцев, заявил ранее глава МВД Игорь Клименко.

Как Украина устанавливает личности погибших и почему этот процесс так длительный — рассказал в репортаже журналист Вікна-новини Евгений Бригар.

Эксгумация тел военных: почему процесс может длиться месяцами

В одном помещении собрали 30 фрагментов, которые могут принадлежать 30 разным людям. Некоторые из них в таком состоянии, что для точной проверки может потребоваться несколько попыток.

В лаборатории биологических исследований эксперты устанавливают ДНК как по оставшимся погибшим военнослужащим, так и по биологическим образцам их родственников. Чтобы туда попасть, обязательно надеть медицинский халат, бахилы и маску.

Без такой защиты молекулярно-генетические исследования не производятся. Эксперты работают с максимальной осторожностью, в частности, с биологическими образцами родственников военнослужащих, ведь они являются ключом к идентификации неопознанных тел.

— Чтобы провести такую идентификацию, нужно, чтобы и родные из категории родители-дети сдавали свои образцы, — объясняет Руслан Аббасов, заместитель директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД.

Анализ ДНК для родственников военнослужащих — максимально простая и бесплатная процедура, если осуществляется в рамках уголовного производства по поводу без вести пропавшего.

Биологический образец с внутренней стороны щеки отбирают в полицейском участке. Позже с помощью специального оборудования эксперты отделяют ДНК от других клеточных компонентов.

В час эксперты устанавливают около 100 образцов. За рабочий день можно установить достаточное количество. Когда геномная информация человека установлена, его перемещают в электронный реестр геномной информации.

Далее система автоматически сможет фиксировать, когда ДНК родственников будет совпадать с ДНК павшего военнослужащего.

Что усложняет процесс распознавания тел

В прошлом месяце в Украину вернули более шести тысяч тел, идентификацию которых ждут тысячи украинских семей. Впрочем, путь к этому не близок.

Часто тела поступают только фрагментами после воздействия высоких температур и других факторов. Все это усложняет процесс идентификации, работу следователей и экспертов.

Лишь незначительный процент возвращенных тел имеет признаки четкой идентификации: элементы формы, нашивки, шевроны, жетоны, жетоны военного, личные документы и т.д.

Подавляющее большинство тел без всяких подсказок. Поэтому надежда только на установку ДНК. Чтобы его начать, судебно-медицинский эксперт отбирает остатки погибшего и направляет в одну из профильных лабораторий.

По Украине таких около 30 и работают они едва ли не круглосуточно. Работа по репатриированным ранее телам не прекращается.

Во время работы эксперт получает пакет с остатками и готовится к худшему сценарию — остатки тел могут принадлежать нескольким людям одновременно. Это увеличивает время идентификации.

Пока ты не установишь, ты не имеешь права отказаться от работы с объектом. Ты должен установить ДНК-профиль и предоставить следователю надлежащее доказательство. Поэтому это может продолжаться, к сожалению, и несколько месяцев, и даже до полугода, говорит Руслан Аббасов.

Эксперт, работающий с останками, очищает их от грязи и готовится к следующим этапам. Они будут проходить физико-химическую и механическую обработку, а затем пройдет их просушивание в сухожарном шкафу. Потом их измельчат до состояния костного порошка.

Финальный этап — установление ДНК на генетических анализаторах. Тогда все полученные данные вносятся в упомянутый электронный реестр геномной информации человека. И если на нем фиксируется совпадение, лаборатория направляет следователю соответствующее письмо.

Именно в этом письме с экспертом отмечается, какие действия необходимо совершить следователю, чтобы проверить это совпадение. Это может быть предоставление эксперту выводов соответствующих экспертиз, согласно которым установлены ДНК-профили, или рекомендация повторно отобрать биологический образец у другого родственника.

Родственники же информируются не сразу, а только после выполнения следователем всех необходимых процедур. Поэтому процесс идентификации длительный, сложен и требует точности на каждом из этапов.

Судмедэкспертам иногда удается установить факт пыток на телах украинских воинов. Мы рассказывали о страшных находках: укусах собак, шрамах от сигарет и других.

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