Для тебя Война в Украине

Между телами закладывают взрывчатку… Как проводят идентификацию погибших украинцев, которых возвращает Россия

Виктория Мельник, журналист сайта 30 июня 2025, 13:00
репатриированные тела

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