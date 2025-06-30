Между телами закладывают взрывчатку… Как проводят идентификацию погибших украинцев, которых возвращает Россия

В рамках Стамбульских договоренностей и при большой работе украинской стороны недавно домой вернули более шести тысяч тел украинских граждан. К сожалению, большинство из них в таком состоянии, что на идентификацию может уйти даже год.

Для семей, потерявших связь и информацию о своих пропавших близких, это шанс похоронить родного человека и иметь место, куда можно прийти поплакать. Но работа экспертов осложнена большим количеством факторов.

Как идентифицируют тела погибших и хватает ли лабораторий и экспертов, разбиралось hromadske. Мы рассказываем самое интересное.

Репатриация тел погибших: как работают эксперты

Люди, работающие с телами, которые вернули из России — в масках, перчатках и белых комбинезонах. Журналистов на территории полиция предупреждает: не подходить близко, потому что в пакетах с телами может быть даже взрывчатка.

Раньше такие случаи были, взрывчатку находили среди тел и в одежде погибших, поэтому теперь на локациях работают и взрывотехники.

Сразу после возвращения происходит общий осмотр, в том числе и на наличие взрывчатых предметов. Затем пакеты с телами извлекают из рефрижераторов для последующей идентификации. На некоторых могут быть написаны названия городов, где вроде бы погиб военный. Но эту информацию еще будут проверять.

А пока перекладывают остатки в чистый пакет, маркируют и увозят в морг.

Сейчас тела развозят не только в столицу или окрестности, но и в другие регионы. Во время судебно-медицинской экспертизы специалисты пытаются установить причину и давность смерти, если обнаруживают осколки внутри тела — делают баллистическую экспертизу.

Также отбирают образцы для формирования ДНК-профиля и внесения в базу. Здесь может помочь все: отпечатки пальцев, если возможно, скан зубов — если родственники имеют стоматологическую карту, это может помочь идентифицировать тело.

Иногда возле тел можно найти документы или случайные вещи, которые наталкивали правоохранителей на след.

— Мы находили, например, чеки из Новой почты, которые тебя, как следователя, наталкивают на то, чье это может быть тело, — объясняет следователь Ольга Сидоренко.

К сожалению, бывают случаи, когда идентификация тела растягивается на годы. На это влияет процесс гниения, разрушающее тело термическое воздействие. Если после всех экспертиз тело не опознают, в морге его хранят еще год.

После этого его хоронят под номером, информация о котором хранится в базе.

Именно поэтому эксперты настаивают, чтобы родственники пропавших без вести сдавали ДНК-образцы. Это помогает устанавливать личности тех, кого удается вернуть домой после их смерти.

— Большинство тел в базе остаются неузнанными именно потому, что нам не с чем их сравнить. Нет ДНК родственников — и мы не можем установить личность, — объясняет пресс-офицер главного следственного управления Нацполиции Елена Шоломей.

Известно также, что россияне передают под видом погибших украинцев тела своих военных. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Это выясняют по форме и шевронам. Но даже тогда эксперты производят все необходимые экспертизы, чтобы исключить подмену.

В настоящее время в системе МВД работает 27 лабораторий, которые проводят молекулярно-генетические экспертизы. В Минздраве и Минюсте по четыре. Штат специалистов постоянно увеличивают.

О том, как Россия затрудняет опознание и идентификацию тел, мы также писали в нашем другом материале. Читай по ссылке.

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