Манипуляции с телами: как Россия усложняет идентификацию погибших украинцев

Министерство внутренних дел Украины заявляет, что Россия использует циничные методы, чтобы усложнить процесс идентификации тел погибших украинских военнослужащих.

По словам главы МВД Игоря Клименко, во время последних репатриаций агрессор передавал останки украинских защитников, смешанные с телами российских военных.

Хаос и надругательство над погибшими

Во время последних репатриаций нам передали и тела российских военных — смешанные с телами украинцев. К сожалению, это факт, — отметил Клименко в своём Telegram-канале.

Он предполагает, что такие действия могут быть намеренной попыткой увеличить количество переданных тел и перегрузить украинских экспертов, дополняя это циничным информационным давлением.

Либо же, это может быть результатом привычного для РФ небрежного отношения к собственным погибшим.

В любом случае, эти тела также подлежат идентификации украинскими специалистами.

Министр подчеркнул, что процесс идентификации и без того сложен и длителен.

Россия ещё больше усложняет его, возвращая тела в крайне изувеченном состоянии, а части тел — в разных мешках.

Фиксируются случаи, когда останки одного человека возвращают даже во время разных этапов репатриации.

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Эксперты работают на пределе возможностей

После каждой репатриации начинается кропотливая работа: вскрытие, тщательный осмотр следователем, проведение ДНК-экспертиз, проверка каждой детали.

По словам Клименко, украинские эксперты работают на пределе возможного.

Каждая экспертиза проводится тщательно и не один раз.

Специалисты подготовлены, лаборатории оснащены, процессы отработаны. Самый большой вызов — это время.

Мы понимаем боль и ожидания семей. Максимально ускоряем процесс идентификации. Но с каждой крупной репатриацией делать это становится сложнее, и возможно — именно это является целью России, — добавил глава МВД.

Он подчеркнул, что Украина не имеет права на ошибку, ведь для украинской стороны это не статистика, а люди, и каждый из них заслуживает достойного отношения.

Масштабы репатриации и дальнейшие шаги

Сегодня, 16 июня, в Украину было возвращено ещё 1245 тел погибших. Министр обороны Рустем Умеров сообщил о завершении репатриации тел погибших в рамках стамбульских договорённостей, в результате чего возвращено более 6 тысяч тел.

Ранее, 2 июня, на переговорах в Стамбуле Украина и РФ договорились о возвращении 6000 на 6000 тел погибших солдат.

Также обсуждался обмен всех на всех тяжелораненых и молодых военнослужащих в возрасте от 18 до 25 лет.

Президент Владимир Зеленский тогда же заявлял, что из 6000 тел военных, которые РФ планирует передать Украине, лишь 15% были опознаны.

В целом, с начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года, по состоянию на 16 июня 2025 года, Украина вернула 15 801 тело погибших.

Для сравнения, по состоянию на май 2025 года было возвращено 9 744 тела, к которым добавились результаты 5 этапов репатриаций в июне.

Ранее мы рассказывали тебе, как идентифицируют тела погибших защитников и почему этот процесс может длиться годы.

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