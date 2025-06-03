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Кормят американцев обменами: Зеленский о результатах переговоров в Стамбуле

Ирина Танасийчук, журналист сайта 03 июня 2025, 08:46
Кормят американцев обменами: Зеленский о результатах переговоров в Стамбуле
Фото Сайт президента Украины

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