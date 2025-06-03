Кормят американцев обменами: Зеленский о результатах переговоров в Стамбуле

Президент Украины Владимир Зеленский оценил переговоры в Стамбуле между украинской и российской делегациями. Он заявил, что россияне продолжают ставить ультиматумы, а в вопросе прекращения огня до сих пор нет прогресса.

Удалось ли договориться хотя бы о чем-нибудь — он поделился результатами на брифинге с журналистами.

Зеленский о предложениях россиян

По мнению президента, россияне соглашаются на дальнейшие обмены пленными, чтобы нравиться американцам.

— Обмены очень важны для нас, и россияне это понимают. Они, извините за такое слово, кормят американцев, чтобы те отложили свои решения о введении санкций, — цитирует его ВВС.

В Стамбуле так и не договорились о прекращении огня на 30 дней — идею, которую в самом начале представил Трамп, а затем поддержала Украина и ЕС.

Однако россияне снова отвергли предложение и предложили прекращать обстрелы на 2-3 дня, чтобы унести тела погибших.

Они готовы к прекращению огня 2-3 дня, чтобы забирать убитых с поля боя. Я считаю, что идиоты, потому что прекращение огня для того, чтобы не было убито.

Перед вторым раундом переговоров Зеленский говорил, что в Стамбуле таки не удастся продвинуться в вопросе прекращения огня, США должны подготовить сильные шаги, в том числе санкционный пакет.

Он считает, что американцы уже могли ввести санкции, но пока этого не сделали. Но пакет уже передан на согласование европейцам, Зеленский назвал его сильным.

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Обмен меморандумами между странами

Во время второго раунда переговоров Украина и Россия обменялись меморандумами, в которых собрали скорее требования, чем предложения.

Сегодня известно, что россияне настаивают на выходе украинских войск из четырех украинских областей — Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской. Эти области должны быть признаны территориями РФ на международном уровне.

Среди других требований оккупантов уже стандартная “денацификация”, официальный статус русского языка, уменьшение армии Украины, отказ от членства в НАТО и отсутствие военного сотрудничества с другими странами.

Также Украина не должна иметь свои базы и производства, а уже существующая Россия требует отменить и закрыть.

Зеленский на брифинге заявил, что еще не видел меморандума. Но из того, что ему рассказали, “это очень похоже не ультимативные вещи”.

Обмены пленными снова состоятся

Пока что сторонам удалось договориться о дальнейших обменах пленными. По словам Зеленского, это снова будет формат 1000 на 1000.

Может быть дополнительных 200 на 200, потому что мы подняли дополнительные вопросы о военных, политзаключенных и журналистах, — добавил президент.

Списками пленников страны обменяются на этой неделе. Он также прокомментировал обмен телами погибших воинов в формате 6000 на 6000, о котором сообщили сразу после переговоров.

Он отметил, что “всех наших нужно забрать обязательно”, но вопрос требует изучения, ведь официально опознаны только 15% из этих тел. Уже были ситуации, когда Украине передавали тела и русских солдат.

Отдельно Зеленский прокомментировал поведение российской делегации, которое в этот раз не было таким самоуверенным, как во время первых переговоров, вероятно, из-за недавней операции СБУ Паутина.

— Чуть спокойнее, чем было, но наглость какая есть, такая есть. Наглые люди вели себя скромнее. Посмотрим, может нужно немного еще мер — может, будут вести себя как люди.

Напомним, ранее Зеленский сообщил, что Украина приступила к разработке собственного баллистического оружия.

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