Между меморандумом и ультиматумом: Зеленский о разговоре Трампа с Путиным

Фото Facebook, Getty Images Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонные переговоры президента США Дональда Трампа с Путиным. Он подчеркнул, что Украина не намерена выводить свои войска с собственной территории, даже если Россия этого потребует. Зеленский отметил готовность к диалогу, но только на условиях уважения суверенитета и территориальной целостности Украины.Подробности телефонных разговоров Зеленского с Дональдом Трампом, позиция Владимира Путина, а также реакция международного сообщества и перспективы дальнейших переговоров — читай ниже в нашем материале. Переговоры Трампа и Путина: о чем договорились лидеры В понедельник, 19 мая, Дональд Трамп провел более чем двухчасовой телефонный разговор с Владимиром Путиным. Оба лидера назвали беседу продуктивной и объявили о начале прямых переговоров между Россией и Украиной относительно прекращения огня. Путин заявил, что прекращение боевых действий возможно лишь после достижения договоренностей, а Россия готова работать над меморандумом о мирном договоре. Впрочем, конкретные условия должны определить стороны сами. Зеленский о меморандуме и прекращении огня Президент Украины предполагает, что меморандум может стать базой для будущего прекращения огня, но на данный момент документа нет в открытом доступе. Он подчеркнул, что первым шагом должно быть именно прекращение огня. Зеленский выразил сомнение относительно готовности России к миру и подчеркнул, что Москва часто ставит ультимативные условия, которые могут означать потерю украинских территорий. Читать по теме Цинизм высочайшего уровня: реакция Зеленского на предложение трехдневного прекращения огня Спустя три года полномасштабной войны мир и Россия говорят о вероятности украинского удара по Москве на 9 мая. Поддержка Запада: слова фон дер Ляйен После разговора Трампа и Путина президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поблагодарила Трампа за его усилия по прекращению войны и призвала США оставаться активными в мирном процессе. Она подтвердила, что Европейский Союз и в дальнейшем будет поддерживать Украину в стремлении установить прочный мир. Предыдущие переговоры в Стамбуле: результаты и вызовы 16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры между Украиной и Россией, которые не привели к прорыву. Россия требовала отвести войска с части украинских территорий и создать “зоны безопасности”, тогда как Украина настаивала на прекращении огня. Стороны договорились продолжать переговоры и объявили об обмене пленными в формате 1000 на 1000, но конкретной даты не назвали. Санкции и дальнейшие перспективы 12 мая Россия проигнорировала ультиматум Запада и Украины о прекращении огня и продолжила обстрелы. Западные страны готовят новые санкции. По данным Bloomberg, Кремль готов вести затяжную войну, не опасаясь дальнейших ограничений. Призыв Зеленского к миру Президент Украины призывает международных партнеров не снижать давление на Россию и поддерживать Украину в борьбе за справедливый мир, который не будет ставить под угрозу территориальную целостность страны. Ранее Зеленский рассказал о ключевых аспектах мобилизации в Украине: кто подлежит призыву, как проходит процесс и какие есть исключения. Детали — в нашем материале. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, Россия, США, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter