Между меморандумом и ультиматумом: Зеленский о разговоре Трампа с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонные переговоры президента США Дональда Трампа с Путиным.

Он подчеркнул, что Украина не намерена выводить свои войска с собственной территории, даже если Россия этого потребует.

Зеленский отметил готовность к диалогу, но только на условиях уважения суверенитета и территориальной целостности Украины.

Подробности телефонных разговоров Зеленского с Дональдом Трампом, позиция Владимира Путина, а также реакция международного сообщества и перспективы дальнейших переговоров — читай ниже в нашем материале.

Переговоры Трампа и Путина: о чем договорились лидеры

В понедельник, 19 мая, Дональд Трамп провел более чем двухчасовой телефонный разговор с Владимиром Путиным.

Оба лидера назвали беседу продуктивной и объявили о начале прямых переговоров между Россией и Украиной относительно прекращения огня.

Путин заявил, что прекращение боевых действий возможно лишь после достижения договоренностей, а Россия готова работать над меморандумом о мирном договоре.

Впрочем, конкретные условия должны определить стороны сами.

Зеленский о меморандуме и прекращении огня

Президент Украины предполагает, что меморандум может стать базой для будущего прекращения огня, но на данный момент документа нет в открытом доступе.

Он подчеркнул, что первым шагом должно быть именно прекращение огня.

Зеленский выразил сомнение относительно готовности России к миру и подчеркнул, что Москва часто ставит ультимативные условия, которые могут означать потерю украинских территорий.

Читать по теме Цинизм высочайшего уровня: реакция Зеленского на предложение трехдневного прекращения огня Спустя три года полномасштабной войны мир и Россия говорят о вероятности украинского удара по Москве на 9 мая.

Поддержка Запада: слова фон дер Ляйен

После разговора Трампа и Путина президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поблагодарила Трампа за его усилия по прекращению войны и призвала США оставаться активными в мирном процессе.

Она подтвердила, что Европейский Союз и в дальнейшем будет поддерживать Украину в стремлении установить прочный мир.

Предыдущие переговоры в Стамбуле: результаты и вызовы

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры между Украиной и Россией, которые не привели к прорыву.

Россия требовала отвести войска с части украинских территорий и создать “зоны безопасности”, тогда как Украина настаивала на прекращении огня.

Стороны договорились продолжать переговоры и объявили об обмене пленными в формате 1000 на 1000, но конкретной даты не назвали.

Санкции и дальнейшие перспективы

12 мая Россия проигнорировала ультиматум Запада и Украины о прекращении огня и продолжила обстрелы.

Западные страны готовят новые санкции. По данным Bloomberg, Кремль готов вести затяжную войну, не опасаясь дальнейших ограничений.

Призыв Зеленского к миру

Президент Украины призывает международных партнеров не снижать давление на Россию и поддерживать Украину в борьбе за справедливый мир, который не будет ставить под угрозу территориальную целостность страны.

Ранее Зеленский рассказал о ключевых аспектах мобилизации в Украине: кто подлежит призыву, как проходит процесс и какие есть исключения. Детали — в нашем материале.

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