Война в Украине

Между меморандумом и ультиматумом: Зеленский о разговоре Трампа с Путиным

Мария Дзюба, редактор сайта 20 мая 2025, 11:45
Между меморандумом и ультиматумом: Зеленский о разговоре Трампа с Путиным
Фото Facebook, Getty Images
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Между меморандумом и ультиматумом: Зеленский о разговоре Трампа с Путиным
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