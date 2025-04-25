Отдельные инциденты во время мобилизации “не являются лицом” Украины — Зеленский

Интерес к президенту Украины Владимиру Зеленскому неуклонно растет среди иностранных журналистов. Они задают ему и вопросы и о проблемах в Украине. В последнем своем интервью Зеленский заявил основателю Daily Wire Бену Шапиро, существует ли у нас проблема с мобилизацией.

С начала действия военного положения в Украине действует мобилизация.

По словам главы Украины, она будет действовать до конца военного положения в стране.

Зеленский о мобилизации

— Страна в состоянии войны, потому у нас проводится мобилизация. Мы хотим, чтобы война кончилась. Мы хотим, чтобы все кончилось. Мы хотим иметь справедливый мир, покой без мобилизации и военного положения.

Однако пока идет война и действует этот режим, продолжается мобилизация, — заявил он.

На вопрос журналиста о случаях принудительной мобилизации на улицах Украины президент отметил, что речь идет о единичных случаях.

— Разные инциденты во время мобилизации не являются лицом Украины. Каждый случай подробно рассматривается Сухопутными войсками, Министерством обороны, они отвечают за мобилизацию.

И хотя отношение может отличаться, мобилизация продолжается с начала войны. Это отвечает законодательству и условиям военного положения. Страна находится в состоянии войны. Именно поэтому есть мобилизация.

В Украине сейчас 800 000 или 600 000 человек, которые добровольно пошли в армию. Да, действует закон о мобилизации, но это люди, добровольно ушедшие защищать Украину, — подчеркнул Зеленский.

Он заверил, что сейчас страна работает над тем, чтобы процесс происходил законно.

Россия продолжает атаковать гражданских и военных Украины. Недавно Минобороны заявило, что оккупанты наращивают производство химического оружия.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.