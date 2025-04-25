Война в Украине

Отдельные инциденты во время мобилизации “не являются лицом” Украины — Зеленский

Виктория Мельник, журналист сайта 25 апреля 2025, 13:45
зеленский о мобилизации
как убрать прослушивание с телефона
Читать дальше
Сохраняй конфиденциальность: как убрать прослушку с телефона за несколько минут
стихи про Чернобыль
Читать дальше
Стихи о Чернобыле: сильнейшие строчки поэзии о катастрофе

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь