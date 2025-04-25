Россия продолжает делать химическое оружие, несмотря на заявления о полном его уничтожении

Всем известно, что Россия не соблюдает никаких правил и норм ведения войны. Их тактика — терроризировать и убивать.

Несмотря на заявления России о полном уничтожении запасов химического оружия, на самом же деле вражеские войска систематически используют его против военных Украины.

На этом обратил внимание заместитель начальника Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности полковник Валерий Вебер. Детальнее об использовании химического оружия российскими войсками, далее в материале.

Химическое оружие на войне

По сообщению Минобороны Украины, только в марте 2025 подразделения радиационной, химической и бактериологической разведки заявили о 767 случаях применения россиянами боеприпасами с опасными веществами.

Более того: несмотря на заявления о полном уничтожении химического оружия, страна-агрессор сохраняет промышленные мощности для его восстановления и производства.

— С февраля 2023 года применение россиянами опасных химических веществ приобрело системный характер, они игнорируют нормы и обязательства по Конвенции о запрете разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении.

Всего с тех пор зафиксировано 7730 таких преступлений, — подчеркнул Валерий Вебер.

Ранее Управление стратегических коммуникаций Генштаба ВСУ сообщало, что химические атаки России учащаются ежемесячно.

— Оккупанты продолжают нарушать все возможные международные нормы. Тенденция растет, а использование врагом опасных химических веществ стало системным, — говорилось в сообщении.

В ноябре 2024 года представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины капитан Дмитрий Лиховий отмечал в интервью Армия Inform: россияне применяют ручные газовые гранаты типа К-51 и РГ-ВО, которые являются средствами борьбы с беспорядками и запрещены для использования в качестве средств ведения войны.

Преимущественно россияне используют хлорацетофенон.

— Формально это не химическое оружие. Это боевое ядовитое вещество раздражающего действия. В Конвенции о химическом оружии хлорацетофенон определяется как химическое средство борьбы.

Это химикат, способный быстро вызвать в организме человека раздражение органов чутья или физические расстройства, исчезающие через короткое время после окончания действия. То есть слезы, выделение из носа, затуманивание и тому подобное, — отметил Лиховий.

Также россияне широко применяют хлорпикрин. Что это за вещество, мы рассказывали раньше.

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