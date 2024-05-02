Россияне применяют химическое оружие против украинских военных — Госдепартамент США

Российские оккупанты не гнушаются никакими методами, чтобы убивать наших гражданских и военных. Кроме привычного арсенала снарядов, ракет и бомб, россияне применяют и химическое оружие для поражения большего количества наших сил.
В частности, речь идет об использовании хлопикрина. О таких случаях ранее сообщала аналитическая платформа Deep State в своем сведении в Telegram.
Теперь Госдепартамент США обвинил Россию в применении на войне в Украине хлорпикрина, ведь это вещество включено в черный список Организации по запрещению химического оружия.
Что известно об использовании химического оружия против ВСУ и на каких направлениях это происходило, рассказываем далее.
Как раньше говорили аналитики интерактивной карты Deep State, россияне на двух направлениях применяли химическое оружие против ВСУ. Речь шла о Бахмутском и Сватовском направлениях.
— Зафиксировано два случая применения химического оружия на Сватовском и Бахмутском отрезке.
Скорее всего, враг использует хлорпикрин, которого в запасах немало, и уже неоднократно использовался против наших войск, — говорилось в сообщении команды Deep State.
Из официального заявления Госдепартамента США следует, что российские войска используют химическое оружие как метод ведения войны.
Использование таких химикатов — не единичный случай и, вероятно, это обусловлено стремлением российских сил вытеснить украинские войска с укрепленных позиций и добиться тактических успехов на поле боя, — говорится в заявлении.
Использование таких химикатов — не единичный случай и, вероятно, это обусловлено стремлением российских сил вытеснить украинские войска с укрепленных позиций и добиться тактических успехов на поле боя, — говорится в заявлении.
Учитывая это, Министерство США вновь вводит ограничения на иностранное военное финансирование, кредитные линии правительства США и экспортные лицензии на оборонные изделия и предметы, чувствительные для национальной безопасности, что поступают в Россию.
— Департамент также вводит санкции на три российских государственных организации, связанных с российскими программами химического и биологического оружия, и четыре российских компании, которые внесли вклад в такие организации, — отмечают в Госдепартаменте.
Хлорпикрин — это жидкость с резким запахом. В большой концентрации она ядовита для организма, хлорпикрин используют как составляющую фумигантных смесей в сельском хозяйстве.
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