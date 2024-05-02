Россияне применяют химическое оружие против украинских военных — Госдепартамент США

Российские оккупанты не гнушаются никакими методами, чтобы убивать наших гражданских и военных. Кроме привычного арсенала снарядов, ракет и бомб, россияне применяют и химическое оружие для поражения большего количества наших сил.

В частности, речь идет об использовании хлопикрина. О таких случаях ранее сообщала аналитическая платформа Deep State в своем сведении в Telegram.

Теперь Госдепартамент США обвинил Россию в применении на войне в Украине хлорпикрина, ведь это вещество включено в черный список Организации по запрещению химического оружия.

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Что известно об использовании химического оружия против ВСУ и на каких направлениях это происходило, рассказываем далее.

Российские войска применили химическое оружие против ВСУ

Как раньше говорили аналитики интерактивной карты Deep State, россияне на двух направлениях применяли химическое оружие против ВСУ. Речь шла о Бахмутском и Сватовском направлениях.

— Зафиксировано два случая применения химического оружия на Сватовском и Бахмутском отрезке.

Скорее всего, враг использует хлорпикрин, которого в запасах немало, и уже неоднократно использовался против наших войск, — говорилось в сообщении команды Deep State.

Из официального заявления Госдепартамента США следует, что российские войска используют химическое оружие как метод ведения войны.

Использование таких химикатов — не единичный случай и, вероятно, это обусловлено стремлением российских сил вытеснить украинские войска с укрепленных позиций и добиться тактических успехов на поле боя, — говорится в заявлении.

Учитывая это, Министерство США вновь вводит ограничения на иностранное военное финансирование, кредитные линии правительства США и экспортные лицензии на оборонные изделия и предметы, чувствительные для национальной безопасности, что поступают в Россию.

— Департамент также вводит санкции на три российских государственных организации, связанных с российскими программами химического и биологического оружия, и четыре российских компании, которые внесли вклад в такие организации, — отмечают в Госдепартаменте.

Что такое хлорпикрин

Хлорпикрин — это жидкость с резким запахом. В большой концентрации она ядовита для организма, хлорпикрин используют как составляющую фумигантных смесей в сельском хозяйстве.

Раньше мы рассказывали тебе, как распознать химическую атаку и защитить себя.

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