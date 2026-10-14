Для тебя Война в Украине

Массированный обстрел Украины: в Киеве атакованы все три ТЭЦ, есть погибшие и пострадавшие

Юлия Хоменко, редактор сайта 14 октября 2026, 10:43 6 мин.
Обстрел Киева: последствия
Фото ДСНС/Telegram

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