Массированный обстрел Украины: в Киеве атакованы все три ТЭЦ, есть погибшие и пострадавшие

В ночь на 14 октября Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине, применив 39 ракет и 128 беспилотников разных типов. Основными направлениями атаки стали Киев, Киевская и Харьковская области. В столице есть погибшие и пострадавшие, повреждены энергообъекты, а в нескольких районах ввели аварийные отключения света.

Под ударом также оказались Хмельницкая область, Ровенская область и железнодорожная инфраструктура сразу пяти областей.

Взрывы в Киеве сегодня: есть погибшие и раненые

В результате российского обстрела Киева погибли три человека. Спасатели продолжают ликвидировать последствия атаки в нескольких районах столицы.

Больше всего пострадал Деснянский район, где российский удар пришелся на девятиэтажный жилой дом. В квартирах с первого по восьмой этаж бушевал пожар. Пожарные ликвидировали возгорание на площади 400 кв. м.

По данным ГСЧС, из дома спасли 16 жителей. В Деснянском районе известно о 26 пострадавшем, среди них — восьмилетний ребенок. Шестнадцать человек госпитализировали, четверо из них находились в тяжелом состоянии.

В поврежденной многоэтажке в Деснянском районе обнаружили тела двух человек. Еще один человек погиб в Голосеевском районе, где российская ракета попала в нежилое здание. Там также один пострадавший.

В Дарницком районе в результате утренней атаки ранения получил еще один мужчина. Медики доставили его в больницу.

Массированный обстрел Украины: детали / 3 Фотографии

По информации ГСЧС, в Днепровском районе после повторной атаки загорелось неработающее здание. В Дарницком районе спасатели потушили газон на стадионе, а в Шевченковском — ликвидировали незначительное возгорание в одноэтажном нежилом здании.

На местах работают аварийно-спасательные службы. Психологи ГСЧС уже оказали помощь 110 людям.

В Киеве аварийные отключения света

Во время массированной атаки российские войска нанесли удары по нескольким энергообъектам столицы и Киевской области. Из-за повреждения энергетической инфраструктуры в Киеве возникли перебои с электроснабжением.

По сообщению ДТЭК, аварийные отключения ввели в Дарницком, Днепровском, Печерском, Соломенском и части Голосеевского района.

В этих районах стабилизационные графики временно не действуют. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Городской голова призвал жителей столицы оставаться в укрытиях, поскольку баллистическая угроза сохранялась и после первых сообщений о последствиях ударов.

Зеленский об ударах по энергетической инфраструктуре

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в течение ночи Россия применила 39 баллистических ракет и более 120 ударных беспилотников и барражирующих боеприпасов против энергетической и критической инфраструктуры Киева, Киевской области и Харькова.

По его словам, по меньшей мере 600 тысяч человек остались без электричества. При этом масштабы отключений могли увеличиться.

— Прицельный российский баллистический удар именно по энергетике, по которой президент Америки определил прекращение огня. Удар совершенно сознательный и показательный масштабностью — такого демонстративного неуважения России к Америке еще не было. Россия не считает заявления президента США сильными, — убежден глава государства.

Зеленский сообщил о существенных повреждениях объектов и оборудования на 26 элементах электроэнергетического комплекса Украины, а также на четырех объектах нефтегазового комплекса.

Как уточнил премьер-министр Сергей Корецкий, в столице атакованы все три городских ТЭЦ. Также враг бил по критически важным объектам в Киевской области, обеспечивающим питание столицы и центральных регионов.

Президент поблагодарил энергетиков, ремонтные бригады и спасателей, которые работают над ликвидацией последствий атаки. Также он призвал Соединенные Штаты и международных партнеров усилить санкционное давление на Россию и предоставить Украине дополнительные противоракетные средства для систем Patriot.

Атака на Хмельницкую область: пожары на АЗС и предприятиях

Российские беспилотники атаковали Хмельницкую область. О последствиях ударов сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

По его словам, за прошедшие сутки силы противовоздушной обороны сбили или приглушили 13 российских беспилотников. Из-за падения обломков в Хмельницком районе загорелась автозаправочная станция. Два человека получили легкие ранения и попали в больницу. Их состояние оценивали как удовлетворительное. Также поврежден грузовой автомобиль.

В самом Хмельницком возникли пожары в двух жилых домах. По информации ОВА, один человек испытал острую реакцию на стресс. Пожары ликвидировали.

Кроме того, возгорания возникли на территориях предприятий в Хмельницком и Шепетовском районах. В результате атаки также повреждены забор частного домовладения и металлический контейнер на территории предприятия.

Атака на Ровно: что известно

Об очередной атаке на Ровно сообщил глава Ровенской ОВА Александр Коваль. По его словам, под удар попал жилой сектор. На момент сообщения было известно о трех раненых.

На месте происшествия работали соответствующие службы, к ликвидации последствий присоединились городские власти.

Массированная атака на железную дорогу охватила пять областей

Российские войска также нанесли массированные удары по железнодорожной инфраструктуре. Как сообщил глава правления Укрзалізниці Александр Перцовский, этой ночью атаки охватили Харьковскую, Киевскую, Винницкую, Хмельницкую и Тернопольскую области.

— Враг пытается разрушить все, до чего может дотянуться: локомотивные и вагонные депо, ремонтные предприятия, вокзалы и станции, не говоря уже о подвижном составе. Этой ночью массированная волна ударов по железной дороге охватила Харьковскую, Киевскую, Винницкую, Хмельницкую, Тернопольскую области. Выбивало энергетику — наши специалисты сразу все восстанавливали, блокировало из-за негабарита ключевые направления — организовывали альтернативные и обеспечивали проезд, — отметил Александр Перцовский.

Железнодорожники оперативно восстанавливали электроснабжение и организовывали альтернативные маршруты, чтобы обеспечить проезд.

Из-за баллистической угрозы временно останавливали столичный железнодорожный узел. Позже поезда, движение которых задерживали по соображениям безопасности, начали постепенно отправляться.

Обстрел Украины: что известно об атаке по данным Воздушных сил

По информации Воздушных сил ВСУ, российские войска начали массированную комбинированную атаку вечером 13 октября, около 18:00.

Всего радиотехнические войска зафиксировали 167 средств воздушного нападения:

39 ракет, в частности типов Искандер-М, KN-23, С-400, Циркон и Оникс;

128 беспилотников разных типов, среди которых Shahed, в том числе реактивные, Бандероль, Гербера, Италмас и беспилотники-имитаторы Пародия.

Основными направлениями удара стали Киев, Киевская и Харьковская области. Особенностью атаки стало одновременное применение разных средств воздушного нападения с нескольких направлений, в частности большого количества баллистических ракет по энергетическим объектам.

По состоянию на 09:00 14 октября противовоздушная оборона сбила или подавила 119 воздушных целей: четыре ракеты и 115 беспилотников. Среди уничтоженных дронов 59 были реактивными.

По предварительным данным, попадания ракет и ударных БпЛА зафиксировали в 22 локациях, а падение обломков сбитых целей — еще в восьми. Часть российских ракет не достигла целей.

Ранее мы рассказывали о том, приведут ли обстрелы к новой волне выезда украинцев.

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