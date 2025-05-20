Між меморандумом і ультиматумом: Зеленський про розмову Трампа з Путіним

Президент України Володимир Зеленський прокоментував телефонні розмови президента США Дональда Трампа з Путіним. Він наголосив, що Україна не планує відводити свої війська з власної території, навіть якщо Росія цього вимагатиме.

Зеленський підкреслив готовність до діалогу, але лише на умовах, які поважають суверенітет і територіальну цілісність України.

Подробиці телефонних розмов Зеленського з Дональдом Трампом, позиції Володимира Путіна, а також реакція міжнародної спільноти й перспективи подальших переговорів — читай нижче в нашому матеріалі.

Переговори Трампа і Путіна: про що домовилися лідери

У понеділок, 19 травня, Дональд Трамп провів понад двогодинну телефонну розмову з Володимиром Путіним.

Обидва лідери назвали бесіду продуктивною та оголосили про початок прямих переговорів між Росією та Україною щодо припинення вогню.

Путін заявив, що припинення бойових дій можливе лише після досягнення домовленостей, а Росія готова працювати над меморандумом про мирний договір.

Утім, конкретні умови мають визначити сторони самі.

Зеленський про меморандум і припинення вогню

Президент України припускає, що меморандум може стати базою для майбутнього припинення вогню, але наразі документа немає у відкритому доступі.

Він наголосив, що першим кроком має бути саме припинення вогню.

Зеленський висловив сумнів щодо готовності Росії до миру і підкреслив, що Москва часто ставить ультимативні умови, які можуть означати втрату українських територій.

Підтримка Заходу: слова фон дер Ляєн

Після розмови Трампа і Путіна президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн подякувала Трампу за його зусилля з припинення війни та закликала США залишатися активними у мирному процесі.

Вона підтвердила, що Європейський Союз і надалі підтримуватиме Україну у прагненні встановити тривалий мир.

Попередні переговори у Стамбулі: результати і виклики

16 травня у Стамбулі відбулися перші за три роки прямі переговори між Україною та Росією, які не призвели до прориву.

Росія вимагала відвести війська з частини українських територій та створити “зони безпеки”, тоді як Україна наполягала на припиненні вогню.

Сторони домовилися продовжувати переговори і оголосили про обмін полоненими у форматі 1000 на 1000, але конкретної дати не назвали.

Санкції і подальші перспективи

12 травня Росія проігнорувала ультиматум Заходу і України про припинення вогню та продовжила обстріли.

Західні країни готують нові санкції.

За даними Bloomberg, Кремль готовий вести затяжну війну, не побоюючись подальших обмежень.

Заклик Зеленського до світу

Президент України закликає міжнародних партнерів не знижувати тиск на Росію і підтримувати Україну в боротьбі за справедливий мир, що не ставитиме під загрозу територіальну цілісність країни.

Раніше Зеленський розповів про ключові аспекти мобілізації в Україні: хто підлягає призову, як відбувається процес та які є винятки. Деталі — у нашому матеріалі.

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