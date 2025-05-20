Війна в Україні

Між меморандумом і ультиматумом: Зеленський про розмову Трампа з Путіним

Марія Дзюба, редакторка сайту 20 Травня 2025, 11:45
Між меморандумом і ультиматумом: Зеленський про розмову Трампа з Путіним
Фото Facebook, Getty Images
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Між меморандумом і ультиматумом: Зеленський про розмову Трампа з Путіним
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