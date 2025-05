Цинізм найвищого рівня: реакція Зеленського на пропозицію триденного “припинення вогню”

Доки Україна прагне та наполягає на безумовному припиненні вогню, Росія намагається загравати зі своїми союзниками та потенційними партнерами, кидаючи “миротворчі” обіцянки перемирʼя на один, два чи три дні.

Натомість, у розріз зі своїми заявами, вони й надалі обстрілюють Україну. За тиждень окупанти використовували проти нас дрони, авіабомби та ракети, вбиваючи цивільних у різних регіонах.

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні у неділю сказав, що думає про тишу на 9 травня та гарантії для російського “побєдобєсія”.

У своєму Х глава держави зазначив, що за тиждень росіяни випустили по Україні понад 1180 ударних безпілотників, 1360 керованих авіабомб та 10 ракет різних типів. Разом з цими щоденними ударами, росіяни закликають до припинення вогню на 9 травня.

— Це цинізм найвищого рівня. Необхідне справжнє припинення вогню. Україна готова до того, щоб тиша почалася будь-якого дня — але не менше ніж на місяць, щоб довести війну до кінця.

All night long, emergency crews in Kyiv were battling fires in apartment buildings and cars after Russian drone strikes on residential neighborhoods. Unfortunately, there are injured children and adults. Everyone has received the necessary assistance. In Cherkasy, an ordinary… pic.twitter.com/DpwLUaepmC