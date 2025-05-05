Війна в Україні

Цинізм найвищого рівня: реакція Зеленського на пропозицію триденного “припинення вогню”

Вікторія Мельник, журналістка сайту 05 Травня 2025, 09:30
9 травня припинення вогню
Фото Facebook, Pixabay
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