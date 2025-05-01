Війна в Україні

Вибухає раз на 9 хвилин: скільки бомб скинули росіяни у квітні

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 01 Травня 2025, 17:00
5000 КАБ
Фото Facebook
Вибухає раз на 9 хвилин: скільки бомб скинули росіяни у квітні
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Вибухає раз на 9 хвилин: скільки бомб скинули росіяни у квітні
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