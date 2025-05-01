Вибухає раз на 9 хвилин: скільки бомб скинули росіяни у квітні

Торік російські військові перейшли до тактики: знищ, якщо не можеш захопити. Тож їхні КАБи стали летіти по мирних людях, цивільних будинках та всюди, де чобіт російського солдата ступити не може.

Удари керованими авіабомбами надзвичайно руйнівні. Панельні будинки складаються ніби паперові, а хати перетворюються на згарища. Найбільше атаки КАБами припадає на Донеччину. Там щодня хтось втрачає рідний дім через російську бомбу.

У Міністерстві оборони України повідомили, скільки таких бомб запустили росіяни по Україні за квітень 2025.

Скільки росіяни скинули КАБів за квітень 2025

Російські окупанти продовжують терор українців. Тож за квітень 2025 скинули на мирних жителів понад 5000 керованих авіабомб. Якщо розділити цю кількість на місяць — десь вибухає раз на 8,5 хвилин.

Чверть із запущених авіабомб прийшлася на позиції ЗСУ у Курській області.

У квітні росавіація скинула на позиції підрозділів Сил оборони та прифронтові населені пункти понад 5 000 КАБів. Четверту частину з них — понад 1 200 — ворог застосував по позиціях наших військ на Курщині.

Торік росіяни застосували 40 тисяч КАБ. А з 2025 року росіяни запустили по українцях вже 15 тисяч таких авіабомб.

Очевидно, росіяни нарощують виробництво. Адже у 2024 році середньомісячна кількість запущених бомб складала 3300 проти 5000 у 2025-му.

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Що потрібно знати про КАБ

Ми детально розповідали, що таке КАБи. З осені 2024 року росіяни почали збільшувати власне виробництво таких бомб. Найгірше, що ця зброя неточна, а тому руйнує усе на своєму шляху. Саме цього і хоче ворог.

КАБи допомагають росіянам відкидати нашу піхоту з позицій, стирати міста, аби потім захоплювати їх.

Це доволі дешева зброя, яку ворог перероблює з радянських запасів. Росіяни мають величезний “асортимент” подібних бомб. Щонайменше шість видів уже були застосовані по Україні під час повномасштабної війни.

Такі бомби скидають з літаків, які можуть перебувати поза зоною української ППО.

Раніше ми розповідали про кількість зниклих безвісти українців.

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