Война в Украине

Взрывается раз в 9 минут: сколько бомб сбросили россияне в апреле

Анастасия Грубрина, журналист сайта 01 мая 2025, 17:00
5000 КАБ
Фото Facebook
Взрывается раз в 9 минут: сколько бомб сбросили россияне в апреле
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