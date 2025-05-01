Взрывается раз в 9 минут: сколько бомб сбросили россияне в апреле

В прошлом году российские военные перешли к тактике: уничтожить, если не можешь захватить. Их КАБы стали лететь по мирным людям, гражданским домам и повсюду, где сапог российского солдата ступить не может.

Удары управляемыми авиабомбами очень разрушительны. Панельные дома складываются как бумажные, а дома превращаются в пепелище. Больше всего атак КАБами приходится на Донецкую область. Там каждый день кто-то теряет родной дом из-за российской бомбы.

В Министерстве обороны Украины сообщили, сколько таких бомб запустили россияне по Украине за апрель 2025 года.

Сколько россияне сбросили КАБов за апрель 2025 года

Российские оккупанты продолжают террор украинцев. За апрель 2025 сбросили на мирных жителей более 5000 управляемых авиабомб. Если разделить это количество на месяц — где-то взрывается раз в 8,5 минут.

Четверть из запущенных бомб пришлась на позиции ВСУ в Курской области.

В апреле росавиация сбросила на позиции подразделений Сил обороны и прифронтовые населенные пункты более 5 000 КАБ. Четвертую часть из них — более 1 200 — враг применил по позициям наших войск в Курской области.

В прошлом году россияне применили 40 тысяч КАБ. А с 2025 года россияне запустили по украинцам уже 15 тысяч таких авиабомб.

Очевидно, что россияне наращивают производство. Ведь в 2024 году среднемесячное количество запущенных бомб составляло 3300 против 5000 в 2025 году.

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Что нужно знать о КАБ

Мы подробно рассказывали, что такое КАБ. С осени 2024 года россияне начали увеличивать собственное производство таких бомб. Хуже всего, что это оружие неточно, а потому разрушает все на своем пути. Именно этого и хочет враг.

КАБи помогают россиянам отбрасывать нашу пехоту с позиций, стирать города, чтобы потом захватывать их.

Это довольно дешевое оружие, которое враг переделывает из советских запасов. Россияне имеют огромный ассортимент подобных бомб. По меньшей мере, шесть видов уже были применены по Украине во время полномасштабной войны.

Такие бомбы сбрасывают с самолетов, которые могут находиться вне зоны украинского ПВО.

Ранее мы рассказывали о количестве пропавших без вести украинцев.

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