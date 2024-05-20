Дешевое оружие, уничтожающее наши города. Что такое КАБы — больше об опасных авиабомбах

Корректируемые авиабомбы — оружие, которое Россия выпускает для ударов по Украине, не жалея боеприпасов. Однако РФ не пренебрегает возможностью сэкономить на изготовлении или “усовершенствовании” такого оружия, как следствие — несмотря на дальнобойность, прицельность неточна, а сами боеприпасы могут даже не разорваться.

Что такое КАБы и как они работают — характеристики корректируемых авиабомб

За последние несколько месяцев россияне увеличили использование корректируемых авиабомб в разы. Даже самый маленький тип КАБ уничтожает здания и оставляет воронки в несколько метров.

Они очень неточные, там погрешности в сотни метров. Может ударить прямо в многоквартирный дом, — говорит военный с позывным Раз-Два.

Военные говорят, для врага КАБ сейчас — универсальное оружие для выбивания украинской пехоты с позиций. Сама технология КАБов — не новая. Российские пилоты могут запускать их вне досягаемости большинства украинских систем ПВО.

Модифицированные КАБ из советских запасов можно производить быстрее и дешевле, чем подобные бомбы или ракеты. Один КАБ россиянам обходится максимум в $20 тыс. А самые дешевые ракеты, которыми Россия обстреливает Украину, стоят около миллиона долларов.

КАБы часто не взрываются, что дает возможность нашим военным лучше понять особенности такого оружия. Говорят, они наносят вреда больше, чем артиллерия.

Раньше мы рассказывали об украинском БпЛА Лютий.

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