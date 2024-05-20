Дешева зброя, що нищить наші міста. Що таке КАБи — більше про небезпечні авіабомби

Керовані авіабомби — зброя, яку Росія випускає для ударів по Україні, не шкодуючи боєприпасів. Однак, РФ не нехтує можливістю зекономити на виготовленні чи “удосконаленні” такої зброї, як наслідок — попри далекобійність, прицільність неточна, а самі боєприпаси можуть навіть не розірватися.

Що таке КАБи і як вони працюють — характеристики керованих авіабомб

За останні кілька місяців росіяни збільшили використання керованих авіабомб у рази. Навіть найменший тип КАБу знищує будівлі та лишає кількаметрові вирви.

Вони дуже неточні, там похибки в сотні метрів. Може вдарити просто у багатоквартирний будинок, — каже військовий на псевдо Раз-Два.

Військові кажуть, для ворога КАБи зараз — універсальна зброя для вибиття української піхоти з позицій. Сама технологія КАБів — не нова. Російські пілоти можуть запускати їх поза межами досяжності більшості українських систем ППО.

Модифіковані КАБи з радянських запасів можна виробляти швидше і дешевше, ніж подібні бомби чи ракети. Один КАБ росіянам обходиться максимум у $20 тис. А найдешевші ракети, якими Росія обстрілює Україну, коштують близько мільйона доларів.

КАБи часто не вибухають, що дає змогу нашим військовим краще зрозуміти особливості такої зброї. Кажуть, вона завдає шкоди більше, ніж артилерія.

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