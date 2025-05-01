Война в Украине

Липкая лента и электрический стул: проект Виктория про масштабы издевательств в российских тюрьмах

Мария Дзюба, редактор сайта 01 мая 2025, 14:00
Липкая лента и электрический стул: проект Виктория про масштабы издевательств в российских тюрьмах
Фото Getty Images
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