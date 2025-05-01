Липкая лента и электрический стул: проект Виктория про масштабы издевательств в российских тюрьмах

Международная группа журналистов обнародовала результаты полугодового расследования под кодовым названием Виктория, которое раскрывает чудовищные масштабы пыток, систематически применяющихся Россией против украинских гражданских и военнопленных.

В расследовании взяли участие 13 ведущих мировых СМИ, в том числе The Guardian, Washington Post и Le Monde, под руководством французской организации Forbidden Stories.

Выявлено как минимум 29 мест содержания, где практикуются пытки: 18 из них расположены на территории России, а 11 — на временно оккупированных украинских землях.

По оценкам журналистов, в этих застенках могут находиться около 18 000 украинцев.

Материалы расследования фиксируют невероятное количество — 695 отдельных форм пыток, которым подвергаются украинские заключенные.

Самые распространенные методы пыток

Среди самых распространенных методов, применяемых российскими тюремщиками, — пытки электрическим током, имитация утопления и казни, жестокие избиения деревянными и металлическими молотками, многократные удары в одну и ту же часть тела, а также связывание пленных и использование их тел в качестве своеобразной “мебели”.

К сожалению, журналисты, задействованные в расследовании, подтвердили и многочисленные случаи смертей в местах содержания.

Психологическое давление и бесчеловечные условия

Помимо физических издевательств, выжившие в российском плену рассказывают о систематическом психологическом давлении: запрете на общение на родном украинском языке, скудном питании и целенаправленных провокациях к самоубийству.

Журналисты The Guardian, первыми обнародовавшие часть выводов проекта Виктория 30 апреля, подчеркивают, что:

Использование пыток для получения информации или ложных признаний, похоже, было организовано и санкционировано Москвой на самом высоком уровне.

Виктория — память замученной журналистки

Символическое название Виктория проекта неслучайно — оно чтит память украинской журналистки Виктории Рощиной, которая была похищена и замучена российскими оккупантами.

Девушка погибла в плену в Таганроге — одном из ключевых мест, где, по данным расследования, применяются особо жестокие пытки.

Ее тело, со следами издевательств и без некоторых внутренних органов, было передано Украине лишь спустя несколько месяцев после смерти.

Свидетельства выживших и инсайдеров

Расследование основано на более чем полусотне интервью с украинцами, пережившими ужасы российского плена, а также с семьями тех, кто до сих пор находится в неволе.

Ценную информацию предоставили также юристы, работающие в России и на оккупированных территориях, и бывшие сотрудники пенитенциарной системы, уволившиеся из-за невозможности терпеть увиденное.

Специальный докладчик ООН по вопросам пыток Элис Эдвардс в интервью журналистам заявила:

Мне понятно, что пытки являются частью российской военной политики и аппарата, как в отношении украинских гражданских лиц, так и в отношении захваченных военнопленных.

Таганрог — центр жестоких издевательств

По информации команды расследования, первых украинских пленных начали удерживать в Таганроге еще в апреле 2022 года.

Большинство заключенных сталкиваются с жестоким избиением сразу после прибытия на место содержания — это стало своеобразным ритуалом для тюремной охраны.

Владимир Лабузов, главный медик бригады морской пехоты Украины, попавший в Таганрог в апреле 2022 года, вспоминает:

Для них это священный ритуал. С завязанными глазами, связанными руками и низко склоненной головой вам приказывают идти, и каждый стоящий там, считает нужным вас чем-нибудь ударить.

Бывшие пленные рассказывают об ужасных условиях содержания и скудном питании.

Типичная порция еды в Таганроге составляла около четырех с половиной ложек, например, небольшое количество макарон с 15 крошечными кусочками мяса.

Иногда давали рыбу, но ее подавали вместе с костями и внутренностями.

Многие голодали целый день, чтобы съесть свой скудный ужин и иметь хоть какое-то чувство сытости для сна.

По словам Лабузова, мужчины теряли в плену до 25 килограммов веса. После первого “приема” с избиением издевательства не прекращались.

Пленных били дважды в день во время обысков камер, а особенно жестоко – во время допросов.

В Таганроге были идентифицированы два здания как основные места для пыток, откуда бывшие узники постоянно слышали ужасные крики.

Описание пыток: от избиения до электрического стула

Сергей Таранюк, бывший украинский морской пехотинец, находившийся в плену в Таганроге, рассказал о частых допросах в комнате со столом и стулом.

— Вы заходите, вас сразу бросают на пол, начинают бить и резать… Так они просто выбивают ложные показания.

Расследование раскрывает ужасные истории других пленных.

Елизавету Шилик, бывшую военнослужащую, которая на момент задержания была гражданской, били дубинками по всему телу, пытали электрическим током, угрожали изнасилованием и натравливали собак.

Александр Максимчук, военнопленный, проведший в Таганроге 21 месяц в течение двух разных сроков, в своих показаниях, полученных газетой Guardian, описывал систематические избиения, применение электротока, удушение и ужасную “технику”, когда охранники обматывали заключенных липкой лентой с головы до ног, а затем “использовали их как человеческую мебель”.

Шилик также говорит о комнате с электрическим стулом, на который ее сажали дважды, прикрепляя зажимы между пальцами ног и пропуская ток.

Она рассказала, как охранники жаловались на необходимость ограничивать время пытки током до двух часов, чтобы избежать смерти заключенных, поскольку это приводило к лишней “бумажной работе”.

Кроме того, в Таганроге практиковали подвешивание пленных за руки с последующим избиением.

Психологическое давление и идеологическая обработка

Другие рассказывали о постоянном психологическом давлении, включая принудительную идеологическую обработку, приказы декламировать российские патриотические стихи и многочисленные угрозы, в том числе сексуального характера.

По данным источников журналистов в украинской разведке, по состоянию на осень 2024 года было известно как минимум о 15 случаях смерти украинских пленных в Таганроге.

Расследование Виктория открывает жуткую правду о систематических и жестоких преступлениях, которые Россия совершает против украинских граждан, попавших в плен.

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