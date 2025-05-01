Міжнародна група журналістів оприлюднила результати піврічного розслідування під кодовою назвою Вікторія, яке розкриває жахливі масштаби катувань, що систематично застосовуються Росією проти українських цивільних та військовополонених.

Розслідування, проведене 13 провідними світовими ЗМІ, включаючи The Guardian, Washington Post та Le Monde, під керівництвом французької організації Forbidden Stories.

Виявлено щонайменше 29 місць утримання, де практикуються тортури: 18 з них розташовані на території Росії, а 11 — на тимчасово окупованих українських землях.

За оцінками журналістів, у цих катівнях може утримуватися близько 18 000 українців.

Матеріали розслідування фіксують неймовірну кількість — 695 окремих форм тортур, які зазнають українські в’язні.

Найпоширеніші методи катувань

Серед найпоширеніших методів, які застосовують російські тюремники, — катування електричним струмом, імітація утоплення та страти, жорстокі побиття дерев’яними та металевими молотками, багаторазові удари в одне й те саме місце на тілі, а також зв’язування полонених та використання їхніх тіл як своєрідних “меблів”.

На жаль, розслідувачі підтвердили та численні випадки смертей у місцях утримання.

Психологічний тиск та нелюдські умови

Окрім фізичних знущань, ті, хто вижив у російському полоні, розповідають про систематичний психологічний тиск: заборону на спілкування рідною українською мовою, мізерні харчові раціони та цілеспрямовані провокації до самогубства.

Журналісти The Guardian, які першими оприлюднили частину висновків проекту Вікторія 30 квітня, наголошують, що:

Використання тортур для отримання інформації або неправдивих зізнань організовано та санкціоновано Москвою на найвищому рівні.

Вікторія — пам’ять закатованої журналістки

Символічна назва Вікторія проекту невипадкова — вона вшановує пам’ять української журналістки Вікторії Рощиної, яка була викрадена та закатована російськими окупантами.

Дівчина загинула в полоні в Таганрозі — у катівні, де, за даними розслідування, застосовуються особливо жорстокі тортури.

Її тіло, зі слідами нелюдських знущань та без внутрішніх органів, було передано Україні лише через кілька місяців після смерті.

Свідчення тих, хто вижив та інсайдерів

Розслідування ґрунтується на більш ніж півсотні інтерв’ю з українцями, які пережили жахи російського полону, а також із родинами тих, хто досі перебуває в неволі.

Цінну інформацію надали також юристи, які працюють у Росії та на окупованих територіях, та колишні співробітники пенітенціарної системи, які звільнилися через неможливість терпіти побачене.

Спеціальна доповідачка ООН з питань тортур Еліс Едвардс в інтерв’ю журналістам заявила:

Мені зрозуміло, що тортури є частиною російської воєнної політики та апарату, як щодо українських цивільних осіб, так і щодо захоплених військовополонених.

Таганрог — центр жорстоких знущань

За даними розслідувачів, перших українських полонених почали утримувати в Таганрозі ще у квітні 2022 року.

Більшість в’язнів стикаються з жорстоким побиттям одразу після прибуття до місця утримання — це стало своєрідним “ритуалом” для тюремної охорони.

Володимир Лабузов, головний медик бригади морської піхоти України, який потрапив до Таганрога у квітні 2022 року, згадує:

Для них це священний ритуал. Із зав’язаними очима, зв’язаними руками та низько схиленою головою вам наказують йти, і кожен, хто стоїть там, вважає за потрібне вас чимось вдарити.

Колишні полонені розповідають про жахливі умови утримання та мізерне харчування.

Типова порція їжі в Таганрозі становила близько чотирьох з половиною ложок, наприклад, невелика кількість макаронів з 15 крихітними шматочками м’яса.

Іноді давали рибу, але її подавали разом із кістками та нутрощами.

Багато хто голодував цілий день, щоб з’їсти свою мізерну вечерю та мати хоч якесь відчуття ситості для сну.

За словами Лабузова, чоловіки втрачали в полоні до 25 кілограмів ваги.

Після першого “прийому” з побиттям знущання не припинялися.

Полонених били двічі на день під час обшуків камер, а особливо жорстоко – під час допитів.

У Таганрозі було ідентифіковано дві будівлі як основні місця для катувань, звідки колишні в’язні постійно чули жахливі крики.

Опис тортур: від побиття до електричного стільця

Сергій Таранюк, колишній український морський піхотинець, який перебував у полоні в Таганрозі, розповів про часті допити в кімнаті зі столом та стільцем.

— Ви заходите, вас одразу кидають на підлогу, починають бити та різати… Потім, коли ви готові щось їм розповісти, вони кажуть вам сісти, — згадує він, додаючи, що його змусили дати неправдиве зізнання.

Розслідування розкриває жахливі історії інших полонених.

Єлизавету Шилик, колишню військову, яка на момент затримання була цивільною, били кийками по всьому тілу, катували електричним струмом, погрожували зґвалтуванням та нацьковували собак.

Олександр Максимчук, військовополонений, який провів у Таганрозі 21 місяць протягом двох різних термінів, у своїх свідченнях, отриманих The Guardian, описував систематичні побиття, застосування електроструму, удушення та жахливу “техніку”, коли охоронці обмотували в’язнів липкою стрічкою з голови до ніг, а потім “використовували їх як людські меблі”.

Шилик також згадала кімнату з електричним стільцем, на який її саджали двічі, прикріплюючи затискачі між пальцями ніг та пропускаючи струм.

Вона розповіла, як охоронці скаржилися на необхідність обмежувати час катування струмом до двох годин, щоб уникнути смерті в’язнів, оскільки це призводило до зайвої “паперової роботи”.

Крім того, у Таганрозі практикували підвішування полонених за руки з подальшим побиттям.

Психологічний тиск та ідеологічна обробка

Інші розповідали про постійний психологічний тиск, включаючи примусову ідеологічну обробку, примус декламувати російські патріотичні вірші та численні погрози, зокрема сексуального характеру.

За даними джерел журналістів в українській розвідці, станом на осінь 2024 року було відомо про щонайменше 15 випадків смерті українських полонених у Таганрозі.

Розслідування Вікторія відкриває моторошну правду про систематичні та жорстокі злочини, які Росія чинить проти українських громадян, що потрапили в полон.

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