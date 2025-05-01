Війна в Україні

Липка стрічка і електричний стілець: проект Вікторія відкрив світу масштаби російських катівень

Марія Дзюба, редакторка сайту 01 Травня 2025, 14:00
Липка стрічка і електричний стілець: проект Вікторія відкрив світу масштаби російських катівень
Фото Getty Images
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