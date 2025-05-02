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Ми переможці! Трамп зробив одіозну заяву і запровадив “День перемоги” у США

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 02 Травня 2025, 11:00
Ми переможці! Трамп зробив одіозну заяву і запровадив “День перемоги” у США
Фото Unsplash
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Ми переможці! Трамп зробив одіозну заяву і запровадив “День перемоги” у США
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