Ми переможці! Трамп зробив одіозну заяву і запровадив “День перемоги” у США

Президент США Дональд Трамп оголосив 8 травня Днем перемоги США у Другій світовій війні, а 11 листопада — Днем перемоги у Першій світовій війні відповідно. Таку заяву він зробив у соціальній мережі Truth Social.

Він додав, що, на його думку, США набагато більше зробили для перемоги над нацистською Німеччиною, ніж будь-яка інші країна, а загалом Америка виграла обидві світові війни.

День перемоги США: Трамп ухвалив нову святкову дату

Трамп написав, що багато союзників і друзів США святкують 8 травня як День перемоги.

— Але ми зробили більше, ніж будь-яка інша країна, для досягнення переможного результату у Другій світовій війні. Тим самим я перейменовую 8 травня на День перемоги у Другій світовій війні, а 11 листопада — на День перемоги у Першій світовій війні.

Він заявив, що Америка виграла обидві війни й “ніхто не був близький до нас за силою, хоробрістю чи військовим блиском”.

— Але ми ніколи нічого не святкували. Це тому, що в нас більше немає лідерів, які знають, як це робити. Ми знову почнемо святкувати наші перемоги! — наголосив лідер Білого дому.

Який внесок США у перемогу у Другій світовій війні

Звісно, не можна сказати, що США далекі від подій 1939-1945 років, що сколихнули Європу. Під час Другої світової війни понад 16 мільйонів американців служили в армії на боці об’єднаної проти Гітлера Європи.

Вони воювали проти Японії в регіоні Тихого океану та у Європі проти Німеччини. США також здійснили переломний для війни момент, надавши союзникам зброю та техніку на понад 50 мільярдів доларів в рамках лендлізу.

Після перемоги США продовжили підтримувати Європу, започаткувавши у 1948 році так званий план Маршала — надання 16 країнам допомоги для повоєнного відновлення на суму 13 мільярдів доларів. Ця допомога пришвидшила економічне зростання майже вщент зруйнованих держав Європи.

Нагадаємо, що раніше у Конгресі США почали серйозно говорити про можливість імпічменту Трампа.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.