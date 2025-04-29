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Імпічмент Трампа 2025: конгресмен заявляє про загрозу демократії у США

Анастасія Жиденко, редакторка сайту 29 Квітня 2025, 13:40
імпічмент Трампа
Фото Getty Images
Імпічмент Трампа 2025: конгресмен заявляє про загрозу демократії у США
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