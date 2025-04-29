Імпічмент Трампа 2025: конгресмен заявляє про загрозу демократії у США

Фото Getty Images Нові політичні скандали у США набирають обертів. Раніше президент Дональд Трамп видав указ, який надає йому право контролювати державні установи, що раніше працювали незалежно. Після цього конгресмен-демократ Ден Голдман зазначив для видання Scripps News, що це небезпечний крок, який загрожує демократії. А пізніше, 28 квітня, конгресмен-демократ Шрі Танедар представив сім статей імпічменту проти президента США Дональда Трампа. Деталі події дізнайся у нашому матеріалі.Скандал навколо Дональда Трампа Відомо, що Дональд Трамп хотів взяти під контроль такі важливі установи як Федеральна торгова комісія та Комісія з цінних паперів і бірж. Ці агентства працювали без впливу політиків, але тепер можуть опинитися під владою президента. Трамп хоче, щоб усі держустанови працювали на нього. Це незаконно, — заявляв раніше Ден Голдман. Про подібне заявляє і Шрі Танедар. Зокрема він написав, що причиною стало масштабне зловживання владою, кричущі порушення Конституції та акти тиранії. Коли Трамп ігнорує Конституцію, Конгрес і суди, він не “бореться за Америку”. Президенти часто використовують укази, щоб швидко ухвалювати рішення. Наприклад, лише за перший місяць президентства Дональд Трамп підписав 70 таких документів, а його попередник Джо Байден — 162 за чотири роки. Але, за словами критиків, Дональд Трамп не зважає на судові рішення, які блокують його накази, що руйнує верховенство права. Читати на тему Ні королям, ні коронам: Америкою прокотилася хвиля протестів проти політики Трампа У День президентів США пройшли масові протести проти політики Трампа. Чи буде імпічмент Трампа На думку Дена Голдмана, який допомагав організувати перший імпічмент Трампа у 2019 році, нинішні дії президента є достатньою підставою для нового розслідування. Нагадаємо, у 2019 році Дональду Трампу оголосили імпічмент через тиск на президента України Володимира Зеленського. Президент США хотів, щоб той розпочав розслідування проти Джо Байдена та його сина в обмін на військову допомогу. Але Сенат не підтримав відставку президента. Видно, що зараз ситуація повторюється. Республіканці контролюють Конгрес і Сенат, тому імпічмент навряд чи відбудеться. Чого очікувати у майбутньому Проте варто зазначити, що демократи можуть ініціювати імпічмент, але для успіху їм потрібна підтримка республіканців, а її поки що немає. Сам Дональд Трамп заперечує всі звинувачення та вважає їх політичним переслідуванням. Політики та експерти слідкують за ситуацією, адже від неї залежить не лише майбутнє президента США, а й майбутнє американської демократії. Раніше ми розповідали, скільки насправді виділили США коштів для України та чи не перебільшує Дональд Трамп.А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Дональд Трамп, США Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter