Імпічмент Трампа 2025: конгресмен заявляє про загрозу демократії у США

Нові політичні скандали у США набирають обертів. Раніше президент Дональд Трамп видав указ, який надає йому право контролювати державні установи, що раніше працювали незалежно.

Після цього конгресмен-демократ Ден Голдман зазначив для видання Scripps News, що це небезпечний крок, який загрожує демократії.

А пізніше, 28 квітня, конгресмен-демократ Шрі Танедар представив сім статей імпічменту проти президента США Дональда Трампа. Деталі події дізнайся у нашому матеріалі.

Скандал навколо Дональда Трампа

Відомо, що Дональд Трамп хотів взяти під контроль такі важливі установи як Федеральна торгова комісія та Комісія з цінних паперів і бірж. Ці агентства працювали без впливу політиків, але тепер можуть опинитися під владою президента.

Трамп хоче, щоб усі держустанови працювали на нього. Це незаконно, — заявляв раніше Ден Голдман.

Про подібне заявляє і Шрі Танедар. Зокрема він написав, що причиною стало масштабне зловживання владою, кричущі порушення Конституції та акти тиранії.

Коли Трамп ігнорує Конституцію, Конгрес і суди, він не “бореться за Америку”.

Президенти часто використовують укази, щоб швидко ухвалювати рішення. Наприклад, лише за перший місяць президентства Дональд Трамп підписав 70 таких документів, а його попередник Джо Байден — 162 за чотири роки. Але, за словами критиків, Дональд Трамп не зважає на судові рішення, які блокують його накази, що руйнує верховенство права.

Чи буде імпічмент Трампа

На думку Дена Голдмана, який допомагав організувати перший імпічмент Трампа у 2019 році, нинішні дії президента є достатньою підставою для нового розслідування.

Нагадаємо, у 2019 році Дональду Трампу оголосили імпічмент через тиск на президента України Володимира Зеленського. Президент США хотів, щоб той розпочав розслідування проти Джо Байдена та його сина в обмін на військову допомогу. Але Сенат не підтримав відставку президента.

Видно, що зараз ситуація повторюється. Республіканці контролюють Конгрес і Сенат, тому імпічмент навряд чи відбудеться.

Чого очікувати у майбутньому

Проте варто зазначити, що демократи можуть ініціювати імпічмент, але для успіху їм потрібна підтримка республіканців, а її поки що немає. Сам Дональд Трамп заперечує всі звинувачення та вважає їх політичним переслідуванням.

Політики та експерти слідкують за ситуацією, адже від неї залежить не лише майбутнє президента США, а й майбутнє американської демократії.

Раніше ми розповідали, скільки насправді виділили США коштів для України та чи не перебільшує Дональд Трамп.

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