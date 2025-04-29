Импичмент Трампа 2025: конгрессмен заявляет об угрозе демократии в США

Новые политические скандалы в США набирают обороты. Ранее президент Дональд Трамп издал указ, который дает ему право контролировать государственные учреждения, ранее работавшие независимо.

После этого конгрессмен-демократ Дэн Голдман отметил для издания Scripps News, что это опасный шаг, который угрожает демократии.

А позже, 28 апреля, конгрессмен-демократ Шри Танедар представил семь статей импичмента против президента США Дональда Трампа. Детали события узнай в нашем материале.

Скандал вокруг Дональда Трампа

Известно, что Дональд Трамп хотел взять под контроль такие важные учреждения, как Федеральная торговая комиссия и Комиссия по ценным бумагам и биржам. Эти агентства работали без влияния политиков, но теперь могут оказаться под властью президента.

Трамп хочет, чтобы все госучреждения работали на него. Это незаконно, — заявлял Дэн Голдман.

О подобном заявляет и Шри Танедар. В частности, он написал, что причиной стало масштабное злоупотребление властью, вопиющие нарушения Конституции и акты тирании.

Когда Трамп игнорирует Конституцию, Конгресс и суды, он не “борется за Америку”.

Президенты часто используют указы, чтобы быстро принимать решения. Например, только за первый месяц президентства Дональд Трамп подписал 70 таких документов, а его предшественник Джо Байден — 162 за четыре года. Но, по словам критиков, Дональд Трамп не учитывает судебные решения, которые блокируют его приказы, что разрушает верховенство права.

Будет ли импичмент Трампа

По мнению Дэна Голдмана, который помогал организовать первый импичмент Трампа в 2019 году, нынешние действия президента являются достаточным основанием для нового расследования.

Напомним, в 2019 году Дональду Трампу объявили импичмент из-за давления на президента Украины Владимира Зеленского. Президент США хотел, чтобы тот начал расследование против Джо Байдена и его сына в обмен на военную помощь. Но Сенат не поддержал отставку президента.

Похоже, что сейчас ситуация повторяется. Республиканцы контролируют Конгресс и Сенат, поэтому импичмент вряд ли состоится.

Чего ожидать в будущем

Однако стоит отметить, что демократы могут инициировать импичмент, но для успеха им нужна поддержка республиканцев, а ее пока нет. Сам Дональд Трамп отрицает все обвинения и считает их политическим преследованием.

Политики и эксперты следят за ситуацией, ведь от нее зависит не только будущее президента США, но и будущее американской демократии.

Ранее мы рассказывали, сколько на самом деле выделили США средств для Украины и не преувеличивает ли Дональд Трамп.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!