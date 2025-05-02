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Мы победители! Трамп сделал одиозное заявление и ввел “День победы” в США

Ирина Танасийчук, журналист сайта 02 мая 2025, 11:00
Мы победители! Трамп сделал одиозное заявление и ввел “День победы” в США
Фото Unsplash
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Мы победители! Трамп сделал одиозное заявление и ввел “День победы” в США
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