Мы победители! Трамп сделал одиозное заявление и ввел “День победы” в США

Президент США Дональд Трамп объявил 8 мая Днем победы США во Второй мировой войне, а 11 ноября Днем победы в Первой мировой войне соответственно. Такое заявление он сделал в социальной сети Truth Social.

Он добавил, что, по его мнению, США гораздо больше сделали для победы над нацистской Германией, чем любая другая страна, а в целом Америка выиграла обе мировые войны.

День победы США: Трамп принял новую праздничную дату

Трамп написал, что многие союзники и друзья США празднуют 8 мая как День победы.

— Но мы сделали больше, чем любая другая страна для достижения победного результата во Второй мировой войне. Тем самым я переименовываю 8 мая в День победы во Второй мировой войне, а 11 ноября — в День победы в Первой мировой войне.

Он заявил, что Америка выиграла обе войны и “никто не был близок к нам по силе, храбрости или военному блеску”.

– Но мы никогда ничего не праздновали. Это потому, что у нас больше нет лидеров, знающих, как это делать. Мы снова начнем праздновать наши победы! — подчеркнул лидер Белого дома.

Каков вклад США в победу во Второй мировой войне

Конечно, нельзя сказать, что США далеки от событий 1939-1945 годов, всколыхнувших Европу. Во время Второй мировой войны более 16 миллионов американцев служили в армии на стороне объединенной против Гитлера Европы.

Они воевали против Японии в регионе Тихого океана и в Европе против Германии. США также осуществили переломный для войны момент, предоставив союзникам оружие и технику более чем на 50 миллиардов долларов в рамках лендлиза.

После победы США продолжили поддерживать Европу, начав в 1948 году так называемый план Маршала — предоставление 16 странам помощи для послевоенного восстановления на сумму 13 миллиардов долларов. Эта помощь ускорила экономический рост почти полностью разрушенных государств Европы.

Напомним, что ранее в Конгрессе США начали серьезно говорить о возможности импичмента Трампа.

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