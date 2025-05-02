Мы победители! Трамп сделал одиозное заявление и ввел “День победы” в США

Фото Unsplash Президент США Дональд Трамп объявил 8 мая Днем победы США во Второй мировой войне, а 11 ноября Днем победы в Первой мировой войне соответственно. Такое заявление он сделал в социальной сети Truth Social. Он добавил, что, по его мнению, США гораздо больше сделали для победы над нацистской Германией, чем любая другая страна, а в целом Америка выиграла обе мировые войны. День победы США: Трамп принял новую праздничную дату Трамп написал, что многие союзники и друзья США празднуют 8 мая как День победы.— Но мы сделали больше, чем любая другая страна для достижения победного результата во Второй мировой войне. Тем самым я переименовываю 8 мая в День победы во Второй мировой войне, а 11 ноября — в День победы в Первой мировой войне. Он заявил, что Америка выиграла обе войны и “никто не был близок к нам по силе, храбрости или военному блеску”. – Но мы никогда ничего не праздновали. Это потому, что у нас больше нет лидеров, знающих, как это делать. Мы снова начнем праздновать наши победы! — подчеркнул лидер Белого дома. Читать по теме День памяти и победы — 8 мая в мировой истории и символизм этого дня для Украины 8 мая Украина отмечает День памяти и победы, посвященный жертвам Второй мировой войны. Читай, что значит эта дата в истории. Каков вклад США в победу во Второй мировой войне Конечно, нельзя сказать, что США далеки от событий 1939-1945 годов, всколыхнувших Европу. Во время Второй мировой войны более 16 миллионов американцев служили в армии на стороне объединенной против Гитлера Европы. Они воевали против Японии в регионе Тихого океана и в Европе против Германии. США также осуществили переломный для войны момент, предоставив союзникам оружие и технику более чем на 50 миллиардов долларов в рамках лендлиза. После победы США продолжили поддерживать Европу, начав в 1948 году так называемый план Маршала — предоставление 16 странам помощи для послевоенного восстановления на сумму 13 миллиардов долларов. Эта помощь ускорила экономический рост почти полностью разрушенных государств Европы. Напомним, что ранее в Конгрессе США начали серьезно говорить о возможности импичмента Трампа.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Дональд Трамп, США Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter