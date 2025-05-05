Цинизм высочайшего уровня: реакция Зеленского на предложение трехдневного прекращения огня

Пока Украина стремится и настаивает на безусловном прекращении огня, Россия пытается заигрывать со своими союзниками и потенциальными партнерами, бросая “миротворческие” обещания перемирия на один, два или три дня.

В разрез со своими заявлениями, они и дальше обстреливают Украину. За неделю оккупанты использовали против нас дроны, авиабомбы и ракеты, убивая гражданских в разных регионах.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении в воскресенье сказал, что думает о тишине на 9 мая и гарантиях для российского “победобесия”.

Прекращение огня на 9 мая: реакция Зеленского

В своем Х глава государства отметил, что за неделю россияне выпустили по Украине более 1180 ударных беспилотников, 1360 управляемых авиабомб и 10 ракет разных типов. Вместе с этими ежедневными ударами россияне призывают к прекращению огня на 9 мая.

— Это цинизм высочайшего уровня. Необходимо настоящее прекращение огня. Украина готова к тому, чтобы тишина началась в любой день — но не менее месяца, чтобы довести войну до конца.

Если тишина, то каждый день. Если прекращение огня — это не на праздники, а каждый день, — отметил Зеленский.

All night long, emergency crews in Kyiv were battling fires in apartment buildings and cars after Russian drone strikes on residential neighborhoods. Unfortunately, there are injured children and adults. Everyone has received the necessary assistance. In Cherkasy, an ordinary… pic.twitter.com/DpwLUaepmC — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 4, 2025

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Руководитель ЦПИ СНБО лейтенант Андрей Коваленко также добавил, что еще три года назад все думали, не применит ли Россия ядерное оружие 9 мая. Теперь все изменилось.

— В 2025 году все говорят, прилетит ли по красной площади в Москве украинское оружие. И обсуждают это не только у нас, но и на Западе и в самой России.

Всего три года. И это лучший аргумент против России на геополитической карте мира, — отметил Коваленко.

Однако не только Россия любит праздновать День Победы 9 мая. Недавно президент США Дональд Трамп поразил одиозным заявлением о роли США во Второй мировой войне и ввел День победы в стране.

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