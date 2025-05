Цинизм высочайшего уровня: реакция Зеленского на предложение трехдневного прекращения огня

Пока Украина стремится и настаивает на безусловном прекращении огня, Россия пытается заигрывать со своими союзниками и потенциальными партнерами, бросая “миротворческие” обещания перемирия на один, два или три дня.

В разрез со своими заявлениями, они и дальше обстреливают Украину. За неделю оккупанты использовали против нас дроны, авиабомбы и ракеты, убивая гражданских в разных регионах.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении в воскресенье сказал, что думает о тишине на 9 мая и гарантиях для российского “победобесия”.

В своем Х глава государства отметил, что за неделю россияне выпустили по Украине более 1180 ударных беспилотников, 1360 управляемых авиабомб и 10 ракет разных типов. Вместе с этими ежедневными ударами россияне призывают к прекращению огня на 9 мая.

— Это цинизм высочайшего уровня. Необходимо настоящее прекращение огня. Украина готова к тому, чтобы тишина началась в любой день — но не менее месяца, чтобы довести войну до конца.

All night long, emergency crews in Kyiv were battling fires in apartment buildings and cars after Russian drone strikes on residential neighborhoods. Unfortunately, there are injured children and adults. Everyone has received the necessary assistance. In Cherkasy, an ordinary… pic.twitter.com/DpwLUaepmC