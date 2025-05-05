Война в Украине

Цинизм высочайшего уровня: реакция Зеленского на предложение трехдневного прекращения огня

Виктория Мельник, журналист сайта 05 мая 2025, 09:30
9 мая прекращение огня
Фото Facebook, Pixabay
отключение света 2025
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