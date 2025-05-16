Переговори без прогресу: про що встигли домовитись Україна й Росія

16 травня в Стамбулі відбулася перша за понад два роки зустріч між українською та російською делегаціями.

Українську сторону очолив міністр оборони Рустем Умєров, до складу делегації також увійшли представники МЗС, Офісу президента, СБУ та Генштабу.

Росію на переговорах представляв помічник Володимира Путіна Володимир Мединський, заступник глави МЗС Михайло Галузін, заступник міністра оборони Олександр Фомін та начальник ГУ Генштабу Ігор Костюков.

Обурення Зеленського щодо рівня російської делегації

Президент України Володимир Зеленський висловив своє обурення щодо рівня російської делегації.

За його словами, Москва відправила на переговори людей, які не мають реальних повноважень для прийняття будь-яких рішень.

Зеленський назвав цю зустріч “постановочним порожнім процесом”, аналогічним марною спробою діалогу формату 2022 року.

Ми мали реальний шанс цього тижня зробити важливі кроки до завершення цієї війни, якби тільки Путін не злякався приїхати до Туреччини, — заявив Зеленський, додавши, що він був готовий обговорити всі ключові питання.

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Зеленський, лідери і дзвінок Трампу

Президент України Володимир Зеленський разом з ключовими європейськими лідерами провів телефонну розмову з Дональдом Трампом, за підсумками двогодинних переговорів з РФ.

Як повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров, у розмові взяли участь:

Володимир Зеленський (Україна)

Еммануель Макрон (Франція)

Фрідріх Мерц (Німеччина)

Кір Стармер (Велика Британія)

Дональд Туск (Польща)

Зеленський підтвердив факт розмови з Трампом і наголосив, що Україна прагне досягти миру якомога швидше, але важливо, щоб міжнародна спільнота зберігала єдину та сильну позицію.

Тиск на Росію має зберігатися, доки РФ не буде готова завершити війну, — наголосив Зеленський.

Він також зазначив, що у разі відмови Росії від припинення вогню та продовження агресії, необхідно посилити санкційний тиск на РФ.

Ключові питання переговорів

Українська делегація, зосередилася на двох основних питаннях: обміні полоненими та досягненні режиму припинення вогню. Після зустрічі міністром оборони Рустем Умєров, прокоментував результат двогодинних переговорів.

Метою наших перегорів було обговорення припинення вогню, обміну полоненими. Ми говорили про обмін 1000 на 1000, ми працюємо також над іншими модальностями цього обміну.

Говорили й про можливість організації зустрічі між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.

Фото: Forbes

Раніше ми повідомляли, що українська делегація вирушає до Стамбула на новий раунд переговорів із РФ. Очолює її міністр оборони Рустем Умєров; у команді — дипломати, силовики та представники розвідки.

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