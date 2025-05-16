Переговори в Стамбулі: хто увійшов до складу української делегації

Останні дні — лиш одні розмови про переговори між Україною та РФ. Президент Росії не прилетів на зустріч з українським очільником до Туреччини, де вчора перебував Володимир Зеленський. Натомість прислав делегацію на низькому рівні, яка фактично повторювала делегацію, що була у 2022 на Стамбульських переговорах.

Тоді росіяни вимагали повної капітуляції України.

Під час пресконференції в Анкарі Володимир Зеленський заявив, що рівень делегація від Росії є на низькому рівні, але Україна готова до будь-яких форматів переговорів.

— Росіяни несерйозно ставляться до реальних перемовин, поки що ми не бачимо серед присутніх тих, хто дійсно ухвалює рішення. Попри достатньо низький рівень російської делегації, але з поваги до президента Трампа, високого рівня делегації Туреччини та президента Ердогана, все ж таки бажаємо спробувати досягти хоча б перших кроків деескалації.

Я вирішив відправити у Стамбул нашу делегацію. Її очолить міністр оборони Рустем Умєров, — заявив Зеленський.

Він пояснив це рішення так, що Умєров є у складі переговорної групи, а також вільно володіє турецькою, англійською та російською мовами.

Переговори у Стамбулі: хто увійде в українську делегацію

Українську делегацію очолить міністр оборони України Рустем Умєров. Також до делегації увійдуть:

Сергій Кислиця — перший заступник міністра закордонних справ України;

Олександр Поклад — заступник голови Служби безпеки України;

Олег Луговський — перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки;

Олексій Шевченко — заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України;

Вадим Скібіцький — заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони;

Євген Шинкарьов — заступник начальника штабу командування Повітряних Сил Збройних Сил України;

Олександр Дьяков — заступник начальника штабу командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України;

Олексій Маловацький — начальник управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних Сил України;

Олександр Шеріхов — старший офіцер Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України;

Георгій Кузьмичов — офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності апарату головнокомандувача Збройних Сил України;

Олександр Бевз — радник глави Офісу президента.

За повідомленням турецького ЗМІ Anadolu, відомий графік зустрічей:

10:45 (07:45 GMT) — тристороння зустріч Туреччина-США-Україна;

12:30 (09:30 GMT) — тристороння зустріч Туреччина-Росія-Україна.

Цієї ночі Україна знову відбивала повітряну атаку Росії. Під час виконання завдання зник звʼязок з пілотом F-16: що про це відомо, читай за посиланням.

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