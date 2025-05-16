Війна в Україні

Переговори в Стамбулі: хто увійшов до складу української делегації

Вікторія Мельник, журналістка сайту 16 Травня 2025, 10:00
Переговори в стамбулі
Фото Сайт президента України
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Переговори в Стамбулі: хто увійшов до складу української делегації
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