Переговори в Стамбулі: хто увійшов до складу української делегації

Фото Сайт президента України Останні дні — лиш одні розмови про переговори між Україною та РФ. Президент Росії не прилетів на зустріч з українським очільником до Туреччини, де вчора перебував Володимир Зеленський. Натомість прислав делегацію на низькому рівні, яка фактично повторювала делегацію, що була у 2022 на Стамбульських переговорах. Тоді росіяни вимагали повної капітуляції України. Під час пресконференції в Анкарі Володимир Зеленський заявив, що рівень делегація від Росії є на низькому рівні, але Україна готова до будь-яких форматів переговорів.— Росіяни несерйозно ставляться до реальних перемовин, поки що ми не бачимо серед присутніх тих, хто дійсно ухвалює рішення. Попри достатньо низький рівень російської делегації, але з поваги до президента Трампа, високого рівня делегації Туреччини та президента Ердогана, все ж таки бажаємо спробувати досягти хоча б перших кроків деескалації. Я вирішив відправити у Стамбул нашу делегацію. Її очолить міністр оборони Рустем Умєров, — заявив Зеленський. Він пояснив це рішення так, що Умєров є у складі переговорної групи, а також вільно володіє турецькою, англійською та російською мовами. Читати на тему Чекаю на Путіна особисто! Переговори в Туреччині: що відомо про передумови Що відомо про переговори у Туреччині вже цього тижня: читай у матеріалі. Переговори у Стамбулі: хто увійде в українську делегацію Українську делегацію очолить міністр оборони України Рустем Умєров. Також до делегації увійдуть: Сергій Кислиця — перший заступник міністра закордонних справ України; Олександр Поклад — заступник голови Служби безпеки України; Олег Луговський — перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки; Олексій Шевченко — заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України; Вадим Скібіцький — заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони; Євген Шинкарьов — заступник начальника штабу командування Повітряних Сил Збройних Сил України; Олександр Дьяков — заступник начальника штабу командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України; Олексій Маловацький — начальник управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних Сил України; Олександр Шеріхов — старший офіцер Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України; Георгій Кузьмичов — офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності апарату головнокомандувача Збройних Сил України; Олександр Бевз — радник глави Офісу президента. За повідомленням турецького ЗМІ Anadolu, відомий графік зустрічей: 10:45 (07:45 GMT) — тристороння зустріч Туреччина-США-Україна; 12:30 (09:30 GMT) — тристороння зустріч Туреччина-Росія-Україна. Цієї ночі Україна знову відбивала повітряну атаку Росії. Під час виконання завдання зник звʼязок з пілотом F-16: що про це відомо, читай за посиланням.А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: війна в Україні, Росія, Туреччина, Україна Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter