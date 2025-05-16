З F-16 зник звʼязок під час відбиття повітряної атаки — що сталося з пілотом

В ніч на 16 травня Росія знову масовано атакувала Україну, наші мирні міста. Через це у кількох містах, зокрема у Києві, працювали сили ППО.

Для відбиття повітряної атаки було також застосовано літак F-16. Та у Повітряних Силах України повідомили про втрату звʼязку з літаком під час виконання завдання!

Що відомо про інцидент та в якому стані наразі пілот, розповідаємо далі у матеріалі.

Зникнення звʼязку з F-16: що відомо

За повідомленням у Повітряних Силах, 16 травня під час виконання бойового завдання близько 3:30 ночі було втрачено зв’язок із літаком F-16.

— За попередніми даними льотчик знищив три повітряні цілі та працював по четвертій, застосовуючи авіаційну гармату. Однак на борту виникла нештатна ситуація, — написали ПСУ у Telegram.

Там додали, що пілот зумів відвести літак якомога далі від населеного пункту та вчасно катапультувався.

Його швидко знайшли та евакуювали. Зараз його самопочуття задовільне, а життю та здоровʼю нічого не загрожує.

— Для об’єктивного з’ясування всіх обставин призначено комісію, яка вже узялася до роботи.

Нагадаємо, це вже не перший випадок аварій на F-16. За час їхнього використання в Україні загинуло двоє пілотів — Олексій Месь та Павло Іванов.

Раніше ми розповідали тобі, як бійці ЗСУ реагують на можливе перемирʼя між РФ та Україною і чи були ознаки спокою на фронті за час дипломатичної роботи, читай за посиланням.

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