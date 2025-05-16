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З F-16 зник звʼязок під час відбиття повітряної атаки — що сталося з пілотом

Вікторія Мельник, журналістка сайту 16 Травня 2025, 08:29
F-16
Фото Unsplash
З F-16 зник звʼязок під час відбиття повітряної атаки — що сталося з пілотом
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