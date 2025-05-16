С F-16 исчезла связь при отражении воздушной атаки — что произошло с пилотом

В ночь на 16 мая Россия снова массированно атаковала Украину, наши мирные города. Поэтому в нескольких городах, в частности в Киеве, работали силы ПВО.

Для отражения воздушной атаки был применен самолет F-16. Но в Воздушных Силах Украины сообщили о потере связи с самолетом во время выполнения задания!

Что известно об инциденте и в каком состоянии пилот, рассказываем далее в материале.

Потеря связи с F-16: что известно

По сообщению в Воздушных Силах, 16 мая во время выполнения боевого задания около 3:30 ночи была потеряна связь с самолетом F-16.

— По предварительным данным, летчик уничтожил три воздушных цели и работал по четвертой, применяя авиационную пушку. Однако на борту возникла нештатная ситуация, — написали ПСУ в Telegram.

Там добавили, что пилот сумел отвести самолет как можно дальше от населенного пункта и вовремя катапультировался.

Его быстро нашли и эвакуировали. Сейчас его самочувствие удовлетворительно, а жизни и здоровью ничего не угрожает.

— Для объективного выяснения всех обстоятельств предназначена комиссия, которая уже приступила к работе.

Напомним, это уже не первый случай аварий на F-16. За время их использования в Украине погибли два пилота — Алексей Месь и Павел Иванов.

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