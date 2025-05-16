С F-16 исчезла связь при отражении воздушной атаки — что произошло с пилотом

Фото Unsplash В ночь на 16 мая Россия снова массированно атаковала Украину, наши мирные города. Поэтому в нескольких городах, в частности в Киеве, работали силы ПВО. Для отражения воздушной атаки был применен самолет F-16. Но в Воздушных Силах Украины сообщили о потере связи с самолетом во время выполнения задания! Что известно об инциденте и в каком состоянии пилот, рассказываем далее в материале.Потеря связи с F-16: что известно По сообщению в Воздушных Силах, 16 мая во время выполнения боевого задания около 3:30 ночи была потеряна связь с самолетом F-16. — По предварительным данным, летчик уничтожил три воздушных цели и работал по четвертой, применяя авиационную пушку. Однако на борту возникла нештатная ситуация, — написали ПСУ в Telegram. Там добавили, что пилот сумел отвести самолет как можно дальше от населенного пункта и вовремя катапультировался. Его быстро нашли и эвакуировали. Сейчас его самочувствие удовлетворительно, а жизни и здоровью ничего не угрожает. — Для объективного выяснения всех обстоятельств предназначена комиссия, которая уже приступила к работе. Напомним, это уже не первый случай аварий на F-16. За время их использования в Украине погибли два пилота — Алексей Месь и Павел Иванов. Читать по теме Призывал дать F-16 и был гордостью Воздушных Сил: история летчика Мунфиша Пилот Мунфиш погиб на F-16 при отражении атаки на Украину: его история. Раньше мы рассказывали тебе, как бойцы ВСУ реагируют на возможное перемирие между РФ и Украиной и были ли признаки покоя на фронте за время дипломатической работы, читай по ссылке.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter