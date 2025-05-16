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С F-16 исчезла связь при отражении воздушной атаки — что произошло с пилотом

Виктория Мельник, журналист сайта 16 мая 2025, 08:29
F-16
Фото Unsplash
Карта воздушных тревог онлайн
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Карта воздушных тревог Украины онлайн: интерактивная карта, где есть угроза обстрела

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