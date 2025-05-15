Война в Украине

“Перемирие” звучит страшно. Как бойцы ВСУ реагируют на возможные переговоры между РФ и Украиной

Владислав Круглов, журналист Факты ICTV, военный корреспондент 15 мая 2025, 16:30
переговоры в турции
“Перемирие” звучит страшно. Как бойцы ВСУ реагируют на возможные переговоры между РФ и Украиной
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“Перемирие” звучит страшно. Как бойцы ВСУ реагируют на возможные переговоры между РФ и Украиной
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