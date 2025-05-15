“Перемирие” звучит страшно. Как бойцы ВСУ реагируют на возможные переговоры между РФ и Украиной

15 мая президент Владимир Зеленский встретился с Реджепом Эрдоганом в Анкаре, но также готов полететь на встречу с Путиным в Стамбул, если тот осмелится приехать.

Пока же официальные российские лица утверждают, что Путина в Турции не будет, Зеленский четко дал понять: если российский диктатор проигнорирует встречу, это должно стать тревожным звоночком для всего мира.

Верят ли украинские воины в перемирие и чего ждут от турецких переговоров? Об этом спрашивали у воинов на переднем крае. Потому что там, где постоянно звучат выстрелы и взрывы, тишиной или хотя бы временной передышкой и не пахнет.

Переговоры России и Украины сегодня: что о них думают бойцы

Артиллерист 67 отдельной механизированной бригады с позывным Змей не верит в перемирие и считает, что это все просто игра на оттягивание времени.

— Россия не хочет идти ни на какие переговоры, это просто имитация. К сожалению, у нас такой сосед, такой враг, которому нельзя верить, доверять. Если какие-нибудь договоренности будут, они будут ненадолго. Они будут опасны без каких-либо гарантий. То есть, через некоторое время мы получим новую войну, — высказал он свое мнение.

По мнению Змея, скрывающимся от призыва мужчинам стоит взять оружие в руки и защищать Украину.

Не надо смотреть на кого-то, на политиков или полицию, на которую любят люди ссылаться. Украина начинается с тебя. Если ты конкретно от себя ничего не делаешь, ты не можешь требовать чего-то от других.

Он уверен, что не для всех служба должна проходить на поле боя. Кто-то поддерживает экономику, кто-то освещает события, но каждый обязательно должен вносить в нашу победу какую-то свою долю.

— А скрываться и осуждать кого-то, мол, я пойду, когда кто-нибудь пойдет, это неправильно. Мне кажется, если бы украинцы так объединились, как это было в начале, и не перегорели, то все было бы гораздо лучше.

Военный отмечает, что ресурсы противника не бесконечны. Сейчас он сейчас максимально истощен, а война стала более позиционной, без особых продвижений обеих сторон.

— Это тяжело, безусловно, тяжело держать эту линию, держать оборону сейчас. Но я думаю, что все реально. Я верю в светлое будущее Украины. И хочу просто людям сказать, чтобы они верили в ВСУ, молились и помогали, чем могут. Потому что мы от себя делаем, даем максимум.

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Переговоры в Турции: для чего они нужны России

Артиллерист 67 ОМБр с позывным Токарь тоже уверен, что после переговоров Зеленского в Турции мира не будет.

— Если мы знаем историю, а мы должны знать историю, то в России мир только для того, чтобы перевооружиться и снова пойти в наступление. Поэтому, если России нужен мир, то только для этого.

Он добавляет, что стремление Зеленского к миру здесь не играет большой роли, потому что все зависит от России. Он приводит пример трехдневного перемирия, которое требовалось Путину для проведения парада в Москве.

Однако военный уверен, что любые ресурсы обладают свойством заканчиваться, а вести такую ​​войну одному очень трудно.

А Россия в принципе ведет ее одна, если не учитывать корейских солдат. Им тяжело, они обессиливаются и им нужно перемирие. Придет ли оно или нет, я не знаю. Я сомневаюсь, что оно наступит. Нам мир не нужен, нам нужна победа на наших условиях.

Между тем Путину нужна хотя бы одна маленькая победа, чтобы хвастаться ею перед своим народом. Что касается границ 1991 года, то, по мнению Токаря, об этом вести разговор рано, потому что сейчас нужно удержать то, что есть.

— А дальше строить. Развивать, держать армию всегда, и держать не так, как предлагает нам Россия, что не вступать в НАТО или сократить войска. Нет, напротив. Военный, врач и учитель должны стать тремя наиболее высокооплачиваемыми профессиями. Тогда будет государство.

Мир только с гарантиями безопасности

Техник лаборатории дронов 67 ОМБр Спам говорит, что он за мир на украинских условиях и с гарантиями безопасности.

— Для меня перемирие немного страшно звучит, потому что кацапы не остановятся, они еще больше будут развиваться и планировать снова наступление, как показывает АТО, а затем вторжение.

Он убежден, что украинцы расслабились, хотя в ближайшее время вряд ли наступит улучшение. Перемирие могло бы сработать, если бы оно было принято на условиях Украины. В противном случае это сомнительная перспектива.

— Они снова нападут и второго шанса отбиться может и не быть. Я думаю, что будут какие-то мирные соглашения или не будут, нам нужно просто делать свою работу. Скажут перестать, мы с радостью перестанем и отправимся отдыхать. Пока нет такого приказа, просто работаем.

А как Украина и западные партнеры реагируют на идею территориальных уступок? Собрали мнения официальных лиц разных стран.

Фото: 67 ОМБр

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