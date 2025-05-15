Війна в Україні

“Перемир’я” звучить страшно. Як бійці ЗСУ реагують на можливі переговори між РФ та Україною

Владислав Круглов, журналіст Факти ICTV, військовий кореспондент 15 Травня 2025, 16:30
переговори у туреччині
“Перемир’я” звучить страшно. Як бійці ЗСУ реагують на можливі переговори між РФ та Україною
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“Перемир’я” звучить страшно. Як бійці ЗСУ реагують на можливі переговори між РФ та Україною
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