“Перемир’я” звучить страшно. Як бійці ЗСУ реагують на можливі переговори між РФ та Україною

15 травня президент Володимир Зеленський зустрінеться з Реджепом Ердоганом в Анкарі, але також готовий полетіти на зустріч із Путіним до Стамбула, якщо той насмілиться приїхати.

А поки офіційні російські обличчя стверджують, що Путіна в Туреччині не буде, Зеленський чітко дав зрозуміти: якщо російський диктатор проігнорує зустріч, це має стати тривожним дзвіночком для всього світу.

Чи вірять українські воїни у перемир’я та чого чекають від турецьких переговорів? Про це запитували у воїнів на передньому краю. Бо саме там, де постійно звучать постріли та вибухи, тишею або хоча б тимчасовою передишкою і не пахне.

Переговори Росії та України сьогодні: що про них думають бійці

Артилерист 67 окремої механізованої бригади з позивним Змій не вірить в перемир’я та вважає, що це все просто гра на відтягування часу.

— Росія не хоче йти ні на які перемовини, це просто імітація. На жаль, у нас такий сусід, такий ворог, якому не можна вірити, довіряти. Якщо якісь домовленості будуть, вони будуть ненадовго. Вони будуть небезпечні без якихось гарантій. Тобто через деякий час ми отримаємо нову війну, — висловив він свою думку.

На думку Змія, чоловікам, які переховуються від призову, варто взяти зброю до рук і боронити Україну.

Не треба дивитись на когось, на політиків чи на поліцію, на яку люблять люди посилатись. Україна починається з тебе. Якщо ти конкретно від себе не робиш нічого, ти не можеш вимагати чогось від інших.

Він певен, що не для всіх служба має відбуватися на полі бою. Хто підтримує економіку, хтось висвітлює події, але кожен обов’язково має вносити в нашу перемогу якусь свою частку.

— А переховуватись і засуджувати когось, мовляв, я піду, коли піде хтось, це неправильно. Мені здається, якби українці отак об’єднались, як це було на початку, і не перегоріли, то все було б значно краще наразі.

Військовий зазначає, що ресурси противника не нескінченні. Зараз він зараз максимально виснажений, а війна стала більш позиційною, без особливих просувань обох сторін.

— Це важко, безумовно, важко тримати цю лінію, тримати оборону зараз. Але я думаю, що все реально. Я вірю у світле майбутнє України. І хочу просто людям сказати, щоб вони надалі вірили в ЗСУ, молились і допомагали, чим можуть. Тому що ми від себе робимо, даємо максимум.

Переговори в Туреччині: для чого вони потрібні Росії

Артилерист 67 ОМБр на псевдо Токар теж певен, що після перемовин Зеленського в Туреччині миру не буде.

— Якщо ми знаємо історію, а ми маємо знати історію, то в Росії мир тільки для того, щоб переозброїтись і знову піти в наступ. Тому якщо Росії потрібен мир, то тільки для цього.

Він додає, що прагнення Зеленського до миру тут не грає великої ролі, бо все залежить від Росії. Він наводить приклад триденного перемир’я, яке було потрібне Путіну для проведення параду в Москві.

Проте військовий певен, що будь-які ресурси мають властивість закінчуватись, а вести таку війну одному дуже важко.

А Росія в принципі веде її одна, якщо не враховувати корейських солдатів. Їм важко, вони знесилюються і їм треба перемир’я. Настане воно чи ні, я не знаю. Я сумніваюсь, що воно настане. Нам мир не потрібен, нам потрібна перемога на наших умовах.

Тим часом Путіну потрібна бодай одна маленька перемога, щоб хизуватися нею перед своїм народом. Щодо кордонів 1991 року, то, на думку Токаря, про це вести розмови зарано, бо зараз треба втримати те, що є.

— А далі розбудовувати. Розбудовувати, тримати армію завжди, і тримати не так, як от пропонує нам Росія, що не вступати в НАТО або скоротити війська. Ні, навпаки. Військовий, лікар і вчитель мають стати трьома найбільш високооплачуваними професіями. Тоді буде держава.

Мир лише з гарантіями безпеки

Технік лабораторії дронів 67 ОМБр Спам каже, що він за мир на українських умовах та з гарантіями безпеки.

— Для мене перемир’я трошки страшно звучить, бо кацапи не зупиняться, вони ще більш будуть розвиватись і планувати знову наступ, як показує АТО, а потім вторгнення.

Він переконаний, що українці розслабилися, хоча найближчим часом навряд чи настане покращення. Перемир’я могло б спрацювати, якби його ухвалили на умовах України. В іншому випадку це сумнівна перспектива.

— Вони знов нападуть і другого шансу відбитись може і не бути. Я думаю, що чи будуть якісь мирні угоди, чи не будуть, нам треба просто робити свою роботу. Скажуть перестати, ми з радістю перестанемо і підемо відпочивати. Поки нема такого наказу, то просто працюємо.

А як Україні та західні партнери реагують на ідею територіальних поступок? Зібрали думки офіційних осіб різних країн.

Фото: 67 ОМБр

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