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Чекаю на Путіна особисто! Переговори в Туреччині: що відомо про передумови

Вікторія Мельник, журналістка сайту 12 Травня 2025, 13:30
переговори в туреччині
Фото Getty Images, Сайт президента України, Pixabay
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