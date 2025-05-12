Чекаю на Путіна особисто! Переговори в Туреччині: що відомо про передумови

Світ прикований увагою до ситуації в Україні. Та не на полі бою, а у просторі дипломатії. Російський президент Володимир Путін заговорив про переговори між РФ та Україною у Стамбулі 15 травня.

На це відреагував український очільник Володимир Зеленський. Що відомо про переговори в Туреччині та в якому форматі вони можуть відбутися, розповідаємо далі у матеріалі.

Переговори в Туреччині: що відомо

Цьому передувала заява російського президента в ніч на 11 травня. Він заявив, що налаштований на прямі переговори з Києвом у Стамбулі 15 травня 2025 року.

Він не згадав про 30-денне перемирʼя, натомість підкреслив, щоб переговори відновилися “без усяких попередніх умов”.

На цю заяву відреагував Володимир Зеленський. У своєму Telegram 11 травня він зазначив, що від 12 травня українська сторона чекатиме на припинення вогню — повне і тривале, щоб дати необхідну основу дипломатії.

— Немає сенсу затягувати вбивства. І чекатиму на Путіна в четвер у Туреччині. Особисто. Сподіваюсь, що росіяни цього разу не шукатимуть причин, чому вони не можуть, — зазначив Зеленський.

У цей самий час президент США Дональд Трамп написав у своїй соціальній мережі Truth Social, що Путін не хоче укладати угоду про припинення вогню з Україною, натомість прагне зустрітися в четвер.

За його словами, Україна має негайно погодитися на цю зустріч.

— Принаймні вона зможе з’ясувати, чи можлива угода, і якщо ні — європейські лідери та США знатимуть, на чому стоять, і діятимуть відповідно.

Я починаю сумніватися, що Україна укладе угоду з Путіним, який надто зайнятий святкуванням Перемоги у Другій світовій війні, яку неможливо було б виграти (навіть близько!) без Сполучених Штатів Америки, — написав Трамп.

Відомо, що Туреччина офіційно підтвердила готовність прийняти у себе представників Росії та України.

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Переговори 15 травня: реакція ОП

12 травня РБК-Україна опублікували інтервʼю з керівником ОП Андрієм Єрмаком, у якому він заявив, що Україна готова до будь-яких форматів переговорів.

— Ми роками вели переговори з агресором і знаємо, як вони вміють тягнути час. Україна понад усе прагне справедливого і міцного миру. І ми прямо говоримо про це на всіх рівнях.

Саме тому ми постійно наголошуємо: Україна готова до будь-яких форматів переговорів. Ми не дамо Росії приводу звинуватити нас у зриві мирного процесу, — завив Єрмак.

Він також додав, що Росія повинна прийняти пропозиції США та європейських партнерів про всеосяжне 30-денне припинення вогню, якщо хоче провести переговори.

Раніше в бік України звучали пропозиції відмовитися від територій на користь Росії. Як на таке реагувати та що цьому передувало, ми писали в іншому матеріалі.

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