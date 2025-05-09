Війна в Україні

Символічно, 9 травня! Коаліція держав схвалила створення Спецтрибуналу щодо агресії проти України

Марія Бєляєва, головна редакторка сайту 09 Травня 2025, 20:05
Спецтрибунал
Фото Getty Images, Pexels
Марткетинг-форум 2025
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