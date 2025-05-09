Символічно, 9 травня! Коаліція держав схвалила створення Спецтрибуналу щодо агресії проти України

Коаліція держав схвалила створення Спецтрибуналу щодо агресії проти України – згоди досягли 9 травня. Про це повідомила заступниця керівника Офісу Президента України Олена Ковальська.

Спецтрибунал щодо агресії РФ проти України

Як повідомила Ковальська, до коаліції входить 20 країн-учасниць, а також ЄС і Рада Європи. Досягти згоди з представниками країн вдалося символічно 9 травня у Львові.

Початок процесу засудження винних у злочинах проти України та нашого народу покладено.

Ковальська так прокоментувала подію:

— З днем Перемоги! Але, не того побєдобєссія, яке сьогодні святкують у Москві. А перемоги справедливості над брехнею, смертю та руйнуваннями…Сьогодні у Львові Коаліція держав політично схвалила створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Українську робочу групу зі створення Трибуналу очолював та адвокував Андрій Єрмак.

У заяві міністрів закордонних справ, які долучилися до коаліції, зазначено таке:

Ми підкреслюємо, що після створення, Спеціальний трибунал, відповідно до свого Статуту, здійснюватиме судочинство у повній повазі до міжнародного права та прав людини з метою забезпечення відповідальності за злочин агресії та зміцнення міжнародного правопорядку.

Повний текст спільної заяви міністрів закордонних справ, яка отримала назву Львівська заява, ти можеш почитати за посиланням.

Коаліція також закликала інші держави та міжнародні організації приєднатися та допомагати спецтрибуналу для Росії.

Наступний крок щодо активізації трибуналу відбудеться на засіданні Комітету міністрів Ради Європи. Зустріч запланована на 13-14 травня у Люксембурзі.

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