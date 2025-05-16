Война в Украине

Переговоры в Стамбуле: кто вошел в состав украинской делегации

Виктория Мельник, журналист сайта 16 мая 2025, 10:00
переговоры в стамбуле
Фото Сайт президента Украины
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Переговоры в Стамбуле: кто вошел в состав украинской делегации
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