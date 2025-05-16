Переговоры в Стамбуле: кто вошел в состав украинской делегации

В последние дни лишь разговоров о переговорах между Украиной и РФ. Президент России не прилетел на встречу с украинским главой в Турцию, где вчера находился Владимир Зеленский. Вместо этого прислал делегацию на низком уровне, фактически повторяющую делегацию, которая была в 2022 на Стамбульских переговорах.

Тогда россияне потребовали полной капитуляции Украины.

Во время пресс-конференции в Анкаре Владимир Зеленский заявил, что уровень делегации от России находится на низком уровне, но Украина готова к любым форматам переговоров.

— Россияне несерьезно относятся к реальным переговорам, пока мы не видим среди присутствующих тех, кто действительно принимает решение. Несмотря на достаточно низкий уровень российской делегации, но из уважения к президенту Трампу, высокому уровню делегации Турции и президенту Эрдогану, все же желаем попытаться достичь хотя бы первых шагов деэскалации.

Я решил отправить в Стамбул нашу делегацию. Ее возглавит министр обороны Рустем Умеров, — заявил Зеленский.

Он объяснил это решение так, что Умеров находится в составе переговорной группы, а также свободно владеет турецким, английским и русским языками.

Переговоры в Стамбуле: кто войдет в украинскую делегацию

Украинскую делегацию возглавит Министр обороны Украины Рустем Умеров. Также в делегацию войдут:

Сергей Кислица — первый заместитель министра иностранных дел Украины;

Александр Поклад — заместитель председателя Службы безопасности Украины;

Олег Луговский — первый заместитель председателя Службы внешней разведки;

Алексей Шевченко — заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;

Вадим Скибицкий — заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны;

Евгений Шинкарев — заместитель начальника штаба командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины;

Александр Дьяков — заместитель начальника штаба командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины;

Алексей Маловацкий — начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;

Александр Шерихов — старший офицер Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;

Георгий Кузьмичев — офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности аппарата главнокомандующего Вооруженными Силами Украины;

Александр Бевз — советник главы Офиса президента.

По сообщению турецкого СМИ Anadolu, известен график встреч:

10:45 (07:45 GMT) — трехсторонняя встреча Турция-США-Украина;

12:30 (09:30 GMT) — трехсторонняя встреча Турция-Россия-Украина.

Этой ночью Украина снова отражала воздушную атаку России. При выполнении задания исчезла связь с пилотом F-16: что об этом известно, читай по ссылке.

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