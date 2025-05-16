Переговоры в Стамбуле: кто вошел в состав украинской делегации

Фото Сайт президента Украины В последние дни лишь разговоров о переговорах между Украиной и РФ. Президент России не прилетел на встречу с украинским главой в Турцию, где вчера находился Владимир Зеленский. Вместо этого прислал делегацию на низком уровне, фактически повторяющую делегацию, которая была в 2022 на Стамбульских переговорах. Тогда россияне потребовали полной капитуляции Украины. Во время пресс-конференции в Анкаре Владимир Зеленский заявил, что уровень делегации от России находится на низком уровне, но Украина готова к любым форматам переговоров.— Россияне несерьезно относятся к реальным переговорам, пока мы не видим среди присутствующих тех, кто действительно принимает решение. Несмотря на достаточно низкий уровень российской делегации, но из уважения к президенту Трампу, высокому уровню делегации Турции и президенту Эрдогану, все же желаем попытаться достичь хотя бы первых шагов деэскалации. Я решил отправить в Стамбул нашу делегацию. Ее возглавит министр обороны Рустем Умеров, — заявил Зеленский. Он объяснил это решение так, что Умеров находится в составе переговорной группы, а также свободно владеет турецким, английским и русским языками. Читать по теме Жду Путина лично! Переговоры в Турции: что известно о предусловиях Что известно о переговорах в Турции на этой неделе: читай в материале. Переговоры в Стамбуле: кто войдет в украинскую делегацию Украинскую делегацию возглавит Министр обороны Украины Рустем Умеров. Также в делегацию войдут: Сергей Кислица — первый заместитель министра иностранных дел Украины; Александр Поклад — заместитель председателя Службы безопасности Украины; Олег Луговский — первый заместитель председателя Службы внешней разведки; Алексей Шевченко — заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины; Вадим Скибицкий — заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны; Евгений Шинкарев — заместитель начальника штаба командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины; Александр Дьяков — заместитель начальника штаба командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины; Алексей Маловацкий — начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины; Александр Шерихов — старший офицер Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины; Георгий Кузьмичев — офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности аппарата главнокомандующего Вооруженными Силами Украины; Александр Бевз — советник главы Офиса президента. По сообщению турецкого СМИ Anadolu, известен график встреч: 10:45 (07:45 GMT) — трехсторонняя встреча Турция-США-Украина; 12:30 (09:30 GMT) — трехсторонняя встреча Турция-Россия-Украина. Этой ночью Украина снова отражала воздушную атаку России. При выполнении задания исчезла связь с пилотом F-16: что об этом известно, читай по ссылке.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, Россия, Турция, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter