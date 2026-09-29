Для тебя Война в Украине

Обстрел Украины: РФ запустила Циркон, два Искандера и полторы сотни дронов, есть пострадавшие

Юлия Хоменко, редактор сайта 29 сентября 2026, 10:50 5 мин.
Обстрел Киева сегодня: есть пострадавший, поврежденные дома и учебное заведение
Фото ДСНС/Telegram

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