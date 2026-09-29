Обстрел Украины: РФ запустила Циркон, два Искандера и полторы сотни дронов, есть пострадавшие

Ночью и утром 29 сентября российские войска атаковали Украину ракетами и ударными беспилотниками. Взрывы в Украине сегодня звучали в ряде регионов. В Киеве в результате атаки пострадал человек, повреждены жилые и нежилые здания. В Киевской области двух человек госпитализировали после пожара в частном доме.

Далее рассказываем, какие последствия обстрелов зафиксировали в столице и других областях Украины.

Обстрел Киева сегодня: что известно о последствиях атаки

В результате утренней российской атаки на Киев пострадал один человек. Об этом сообщили в ГСЧС.

В Голосеевском районе зафиксировали попадание в шестиэтажный жилой дом. Один человек пострадал, ещё десять жителей эвакуировали на свежий воздух.

По информации Киевской городской военной администрации, в Соломенском районе повреждены два частных жилых дома. Также обломки упали на открытой территории. Информацию о повреждениях и пострадавших уточняют.

В Печерском районе, по предварительным данным, загорелось трехэтажное офисное здание.

В Оболонском районе беспилотник упал на проезжей части. Информацию о возможных повреждениях уточняют. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил и о других последствиях обстрела.

— В Соломенском районе зафиксировано падение обломков ракеты во дворе дома. Пожара нет, — отметил он.

Взрывы в Украине: обстрел Киева и атаки по областям — где есть пострадавшие и разрушения / 3 Фотографии

Также в Соломенском районе зафиксировали попадание в административное здание объекта инфраструктуры. Пожара там не было.

Кроме того, в одном из корпусов учебного заведения в Соломенском районе произошло попадание, после которого возник пожар.

Атака на Киевскую область: двух человек госпитализировали

В Бучанском районе Киевской области в результате удара российского беспилотника загорелся частный жилой дом и кровля соседнего дома.

Как сообщили в ГСЧС , спасатели ликвидировали пожар на площади более 300 кв. м. Двух человек спасли. Пострадавших госпитализировали.

Обстрел Днепра и области: повреждено предприятие

Российские войска более десяти раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками и артиллерией. Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа , под ударом оказались два района области.

В Синельниковском районе враг атаковал Николаевскую и Петропавловскую громады. Там повреждено предприятие и возникли пожары. На Никопольщине российские войска били по Никополю и Покровской громаде. По словам главы области, во всех случаях обошлось без пострадавших.

Атака на Одессу и область: повреждены предприятие, портовая инфраструктура и лицей

Ночью и утром российские войска атаковали Одессу и Одесскую область. Под ударом оказались объекты гражданской и портовой инфраструктуры, предприятия, жилые дома и учебное заведение. Есть пострадавшие.

Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в результате атаки возник пожар, который оперативно потушили. Продолжаются работы по ликвидации последствий предыдущего обстрела многоэтажки. Взрывной волной повредило остекление соседних домов и учебного заведения.

В результате предыдущей атаки травмировались восемь человек, двое из них остаются в больнице.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер уточнил, что в результате ударов повреждены: лицей, приют для животных, частный дом и транспорт.

По словам Лысака, также уничтожены три грузовика, ещё восемь получили повреждения. Повреждены и здания. Отдельно он сообщил о двух пострадавших в результате атаки на Одессу.

Обстрел Житомирской области: под ударом оказались четыре города

С вечера 28 сентября до утра 29 сентября российские войска нанесли около десяти ударов по гражданской инфраструктуре Житомирской области.

По словам главы Житомирской ОВА Виталия Бунечко , под атакой оказались объекты транспортной и топливной инфраструктуры, а также гражданские предприятия в Житомире, Коростене, Звягеле и Овруче.

Спасатели и специальные службы работают на местах попаданий и падения обломков ударных беспилотников. По состоянию на утро информации о погибших и пострадавших в результате российских атак не поступало.

Взрывы в Украине: что известно об атаке на Хмельницкую область

Также россияне атаковали Хмельницкую область беспилотниками. Как сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин , силы противовоздушной обороны сбили или подавили два российских БпЛА на территории Шепетовского района. По его словам, информации о погибших, травмированных и разрушениях не поступало.

Черкасская область: силы ПВО уничтожили три российских беспилотника

В Черкасской области с утра 28 сентября украинские защитники уничтожили три российских беспилотника. Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

По его словам, атака прошла без последствий.

Винницкая область: россияне атаковали объект железнодорожной инфраструктуры

По данным начальницы Винницкой ОВА Натальи Заболотной, в результате российской атаки на Виннитчине зафиксировали попадание в объект железнодорожной инфраструктуры. Из-за повреждений без электроэнергии остались более 15 тысяч потребителей.

На местах работают соответствующие службы, продолжается ликвидация последствий обстрела. По предварительной информации, пострадавших нет.

Воздушные силы сообщили, сколько целей сбили во время атаки 29 сентября

В ночь на 29 сентября, начиная с 18:00 29 сентября, российские войска атаковали Украину противокорабельной ракетой Циркон/ Оникс, двумя баллистическими ракетами Искандер-М или С-400, а также 152 ударными беспилотниками.

Среди дронов были Shahed, в частности 82 реактивных, Гербера и беспилотники-имитаторы типа Пародия.

По предварительным данным Воздушных сил ВСУ, по состоянию на 08:00 противовоздушная оборона сбила или приглушила 109 воздушных целей.

В то же время зафиксированы попадания средств воздушного нападения на 24 локациях, а также падение сбитых целей и их обломков на 16 локациях.

Ранее мы рассказывали о том, вызовут ли обстрелы новую волну выезда украинцев .

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