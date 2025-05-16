Переговоры без прогресса: о чем успели договориться Украина и Россия

16 мая в Стамбуле состоялась первая за более чем два года встреча между украинской и российской делегациями.

Украинскую сторону возглавил министр обороны Рустем Умеров, в состав делегации также вошли представители МИД, Офиса президента, СБУ и Генштаба.

Россию на переговорах представляли помощник Владимира Путина Владимир Мединский, заместитель главы МИД Михаил Галузин, заместитель министра обороны Александр Фомин и начальник ГУ Генштаба Игорь Костюков.

Возмущение Зеленского уровнем российской делегации

Президент Украины Владимир Зеленский выразил свое возмущение уровнем российской делегации.

По его словам, Москва отправила на переговоры людей, не имеющих реальных полномочий для принятия каких-либо решений.

Зеленский назвал эту встречу “постановочным пустым процессом”, аналогичным безуспешным попыткам диалога в 2022 году.

У нас был реальный шанс на этой неделе сделать важные шаги к завершению этой войны, если бы только Путин не испугался приехать в Турцию, — заявил Зеленский, добавив, что он был готов обсудить все ключевые вопросы.

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Зеленский, лидеры и звонок Трампу

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с ключевыми европейскими лидерами провел телефонный разговор с Дональдом Трампом по итогам двухчасовых переговоров с РФ.

Как сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, в разговоре приняли участие:

Владимир Зеленский (Украина)

Эммануэль Макрон (Франция)

Фридрих Мерц (Германия)

Кир Стармер (Великобритания)

Дональд Туск (Польша)

Зеленский подтвердил факт разговора с Трампом и подчеркнул, что Украина стремится достичь мира как можно скорее, но важно, чтобы международное сообщество сохраняло единую и сильную позицию.

Давление на Россию должно сохраняться, пока РФ не будет готова завершить войну, – подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что в случае отказа России от прекращения огня и продления агрессии необходимо усилить санкционное давление на РФ.

Ключевые вопросы переговоров

Украинская делегация сосредоточилась на двух основных вопросах: обмене пленными и достижении режима прекращения огня. После встречи министром обороны Рустем Умеров прокомментировал результат двухчасовых переговоров.

Целью наших перегоров было обсуждение прекращения огня, обмена пленными. Мы говорили об обмене 1000 на 1000, мы работаем также над другими модальностями этого обмена.

Говорили и о возможности организации встреч между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Фото: Forbes

Ранее мы писали, что украинская делегация отправляется в Стамбул на новый раунд переговоров с РФ. Возглавляет ее министр обороны Рустем Умеров; в команде — дипломаты, силовики и представители разведки.

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