Годують американців обмінами: Зеленський про результати переговорів у Стамбулі

Фото Сайт президента України Президент України Володимир Зеленський оцінив хід переговорів у Стамбулі між українською та російською делегаціями. Він заявив, що росіяни продовжують ставити ультиматуми, а в питанні припинення вогню досі немає прогресу. Чи вдалося домовитися бодай про щось — він поділився результатами на брифінгу з журналістами. Зеленський про пропозиції росіян На думку президента, росіяни погоджуються на подальші обміни полоненими, щоб подобатися американцям. — Обміни дуже важливі для нас, і росіяни це розуміють. Вони, вибачте за таке слово, годують цим американців, щоб ті відклали свої рішення про введення санкцій, — цитує його ВВС. У Стамбулі так і не домовилися про припинення вогню на 30 днів — ідею, яку на самому початку представив Трамп, а згодом підтримала Україна та ЄС. Проте росіяни знову відкинули пропозицію та запропонували припиняти обстріли на 2-3 дні, щоб забрати тіла загиблих. Вони готові на припинення вогню 2-3 дні, щоб забирати убитих з поля бою. Я вважаю, що ідіоти, тому що припинення вогню для того, щоб не було вбитих. Перед другим раундом переговорів Зеленський говорив, що у Стамбулі таки не вдасться просунутися у питанні припинення вогню, то США мають підготувати сильні кроки, зокрема санкційний пакет. Він вважає, що американці вже могли запровадити санкції, але поки що цього не зробили. Але пакет вже передали на узгодження європейцям, Зеленський назвав його сильним. Читати на тему Ми готові до негайного припинення вогню — Зеленський Зеленський відреагував на удар росіян по Марганцю. Обмін меморандумами між країнами Під час другого раунду перемовин Україна та Росія обмінялися меморандумами, у яких зібрали радше вимоги, ніж пропозиції. Нині відомо, що росіяни наполягають на виході українських військ з чотирьох українських областей — Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької. Ці ж області мають бути визнані територіями РФ на міжнародному рівні. Серед інших вимог окупантів вже стандартна “денацифікація”, офіційний статус російської мови, зменшення армії України, відмова від членства в НАТО та відсутність військової співпраці з іншими країнами. Також Україна не повинна мати свої бази й виробництва, а вже наявні Росія вимагає скасувати та закрити. Зеленський на брифінгу заявив, що ще не бачив меморандуму. Але з того, що йому переповіли, “це дуже схоже не ультимативні речі”. Читати на тему Між меморандумом і ультиматумом: Зеленський про розмову Трампа з Путіним Відведення українських військ з власної території не буде, — відповідь Зеленського на телефонні розмови Трампа з Путіним Обміни полоненими знову відбудуться Поки що сторонам вдалося домовитися про подальші обміни полоненими. За словами Зеленського, це знову буде формат 1000 на 1000. Може бути додаткових 200 на 200, тому що ми порушили додаткові питання про військових, політв’язнів і журналістів, — додав президент. Списками полонених країни обміняються цього тижня. Він також прокоментував обмін тілами загиблих воїнів у форматі 6000 на 6000, про який повідомили одразу після переговорів. Він зазначив, що “всіх наших треба забрати обов’язково”, але питання потребує вивчення, адже офіційно впізнані лише 15% з цих тіл. Вже були ситуації, коли Україні передавали тіла і російських солдатів. Окремо Зеленський прокоментував поведінку російської делегації, яка цього разу не була така самовпевнена, як під час перших переговорів, ймовірно, через нещодавню операцію СБУ Павутина. — Трохи спокійніше, ніж було, але нахабство яке є, таке є. Нахабні люди поводилися трошки скромніше. Подивимося, може треба трохи ще заходів — може будуть поводитися як люди. Нагадаємо, раніше Зеленський повідомив, що Україна розпочала розробку власної балістичної зброї. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Володимир Зеленський, Росія, Україна Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter