Для тебе Війна в Україні

Годують американців обмінами: Зеленський про результати переговорів у Стамбулі

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 03 Червня 2025, 08:46
Годують американців обмінами: Зеленський про результати переговорів у Стамбулі
Фото Сайт президента України

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь