Годують американців обмінами: Зеленський про результати переговорів у Стамбулі

Президент України Володимир Зеленський оцінив хід переговорів у Стамбулі між українською та російською делегаціями. Він заявив, що росіяни продовжують ставити ультиматуми, а в питанні припинення вогню досі немає прогресу.

Чи вдалося домовитися бодай про щось — він поділився результатами на брифінгу з журналістами.

Зеленський про пропозиції росіян

На думку президента, росіяни погоджуються на подальші обміни полоненими, щоб подобатися американцям.