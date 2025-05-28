Зеленський: Ми розробляємо власну балістику — це змінює правила гри

Україна не просто обороняється — наша країна активно готується давати відсіч ворогу!

Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що країна розробляє власні балістичні ракети. У час, коли російська агресія не припиняється, українська далекобійна зброя стає не лише символом сили, а й реальною гарантією безпеки! Детальніше про це у нашому матеріалі.

Наша далекобійність — гарантія безпеки

Ще на початку травня 2025 року, під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, президент Володимир Зеленський дав чітке доручення — максимально пришвидшити створення української балістичної ракети.

Наша далекобійність — це чітка та ефективна гарантія безпеки для України.

Нещодавно він підтвердив, що розробка української балістики вже вийшла на новий етап, і проект отримав окреме фінансування для прискорення виробництва.

Про серйозність намірів свідчать не лише заяви. Ще 27 серпня 2024 року Володимир Зеленський офіційно оголосив, що в Україні успішно випробували першу вітчизняну балістичну ракету.

Проте жодних технічних характеристик української балістичної ракети поки не розголошують. Але наразі відомо, що можливо йдеться про продовження проекту оперативно-тактичного комплексу Сапсан.

Що відомо про Сапсан/Грім-2

Розробка українських ракет цього типу розпочалась ще до повномасштабного вторгнення — у лютому 2022 року на ракетобудівну галузь було виділено сотні мільйонів гривень.

Тоді йшлося про два типи ракет:

з діаметром 900 мм і дальністю до 500 км — для потреб ЗСУ;

з діаметром 600 мм і дальністю до 280 км — для потенційного експорту.

На сьогодні саме ракета з дальністю у 500 км і вважається ключовим елементом оборонного стримування, що дає Україні змогу вражати цілі на значній відстані.

Масове виробництво вже стартувало

У квітні 2025 року міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін заявив, що обсяги виробництва українських балістичних ракет вже дозволяють регулярне застосування. До арсеналу також увійшла оновлена версія крилатої ракети — довгий Нептун.

Війна має відчуватися там, звідки вона й прийшла, — підкреслив Володимир Зеленський.

Фото: КБ Південне

Також ми розповідали, що виготовляють на українських оборонних підприємствах під час війни.

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