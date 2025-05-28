Зеленський: Ми розробляємо власну балістику — це змінює правила гри

Україна не просто обороняється — наша країна активно готується давати відсіч ворогу! Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що країна розробляє власні балістичні ракети. У час, коли російська агресія не припиняється, українська далекобійна зброя стає не лише символом сили, а й реальною гарантією безпеки! Детальніше про це у нашому матеріалі. Наша далекобійність — гарантія безпеки Ще на початку травня 2025 року, під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, президент Володимир Зеленський дав чітке доручення — максимально пришвидшити створення української балістичної ракети.Наша далекобійність — це чітка та ефективна гарантія безпеки для України. Нещодавно він підтвердив, що розробка української балістики вже вийшла на новий етап, і проект отримав окреме фінансування для прискорення виробництва. Про серйозність намірів свідчать не лише заяви. Ще 27 серпня 2024 року Володимир Зеленський офіційно оголосив, що в Україні успішно випробували першу вітчизняну балістичну ракету. Проте жодних технічних характеристик української балістичної ракети поки не розголошують. Але наразі відомо, що можливо йдеться про продовження проекту оперативно-тактичного комплексу Сапсан. Читати на тему Нова ракета-дрон Пекло: характеристики і чи було перше застосування ЗСУ — Сьогодні передали першу партію нашим Силам оборони, — повідомив президент Володимир Зеленський. Що відомо про Сапсан/Грім-2 Розробка українських ракет цього типу розпочалась ще до повномасштабного вторгнення — у лютому 2022 року на ракетобудівну галузь було виділено сотні мільйонів гривень. Тоді йшлося про два типи ракет: з діаметром 900 мм і дальністю до 500 км — для потреб ЗСУ; з діаметром 600 мм і дальністю до 280 км — для потенційного експорту. На сьогодні саме ракета з дальністю у 500 км і вважається ключовим елементом оборонного стримування, що дає Україні змогу вражати цілі на значній відстані. Масове виробництво вже стартувало У квітні 2025 року міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін заявив, що обсяги виробництва українських балістичних ракет вже дозволяють регулярне застосування. До арсеналу також увійшла оновлена версія крилатої ракети — довгий Нептун. Війна має відчуватися там, звідки вона й прийшла, — підкреслив Володимир Зеленський. Фото: КБ Південне Також ми розповідали, що виготовляють на українських оборонних підприємствах під час війни. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: зброя, Україна Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter