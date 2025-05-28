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Зеленський: Ми розробляємо власну балістику — це змінює правила гри

Анастасія Жиденко, редакторка сайту 28 Травня 2025, 12:35
балістика

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