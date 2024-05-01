Бронемашини, міномети та снаряди: що виготовляють на українських оборонних підприємствах під час війни

Через затримки західної допомоги Україна дедалі починає більше покладатися на власне виробництво. У 2023 році втричі збільшилося виробництво своєї зброї. А у 2024 уряд виділив майже $1,4 мільярда на закупівлю і розробку власного озброєння.

Один із найбільших вітчизняних приватних виробників зброї — компанія Українська бронетехніка. Вона працює з 2015 року та виготовляє артилерійські снаряди, міни й міномети та бронемашини.

Громадське розповіли, як виготовляється українська зброя власного виробництва та які перспективи вітчизняної військової промисловості.

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Компанія Українська бронетехніка активно виготовляє міномети, бронемашини та снаряди.

Міномети, що випускають на цьому підприємстві, мають калібри 120, 82 і 60 мм. Всі вироби проходять державні та кваліфікаційні випробування.

Великим плюсом вітчизняних мінометів у порівнянні з радянськими є те, що вони можуть обертатися на 360 градусів та стріляти у будь-якому напрямку.

З мінометами, що виготовляються на цьому цеху можна працювати як на стаціонарних позиціях, так і йти у штурми. Через легку вагу їх можна швидко зібрати й оперативно залишити позиції у разі небезпеки.

На кінцеву збірку міномета йде 2 дні, а на повне виробництво — 3-4 місяці.

До мінометів також виробляють боєприпаси, наприклад, міна 60 мм. Це єдиний мінометний боєприпас, який був поставлений на озброєння в Україні.

Якщо говорити по продуктах, то українське виробництво співмірне із західними аналогами, каже голова Української бронетехніки Владислав Бельбас.

— Наразі пріоритет — це виготовлення артилерії: пострілів 155, 152, 122 та 105 мм калібру. До пріоритетних також відносять мінометні постріли. Значна частка останніх локалізується в українських замовників, — пояснює очільник компанії.

Українська зброя власного виробництва також може похизуватися мінометом Молот 82 калібру, який стріляє на майже 5 км завдяки довгому стволу. До прикладу, в іранських аналогах максимальна довжина пострілу — 2,5-3 км.

Він має запобіжник від подвійного заряджання мінами. У цеху кажуть, це для захисту військовослужбовців, адже від детонування двох мін одночасно ствол міномета неодмінно розірветься, що може призвести до поранення або навіть загибелі військових.

Але на виробництві кажуть, що через повітряні тривоги графіки виробництва цієї зброї бувають нестабільними.

Найбільші виклики під час виготовлення зброї в Україні

Владислав Бельбас стверджує, що наразі відчувається нестача пороху та хімії, а організувати виробництво цих складових наразі важко:

— На будівництва заводу з виробництва пороху має піти принаймні декілька років. Зараз, на жаль, цим ніхто не займається через вибухонебезпечність такого підприємства.

За його словами, будь-яка атака на такий завод призведе до його моментального знищення. А ще додає, що виготовляти вибухові речовини в закритих приміщенням неможливо, оскільки в разі нештатних ситуацій перепад тиску вб’є всіх людей, хто знаходитиметься всередині.

А от перемістити виробництво бронеавтомобілів в закрите місце, наприклад, під землю, достатньо легко. Це лише питання фінансових витрат.

Найважливіше для приватних виробників це мати планування, а також компенсацію від держави. За два роки війни жоден з приватних виробників не отримав інвестицій на обладнання, релокацію або нове будівництво.

Єдине — це компенсація за знищене майно. Але розширювати виробництво у владних установах не квапляться. Якби державні відомства уклали контракт на декілька років про виробництво зброї, це б збільшило обсяги, а також дало можливість розширити його.

Владислав також коментує нестачу боєприпасів:

— Боєприпасів ніколи не буде вистачати. Це аксіома. Росія виготовляє 3 мільйони артилерійських пострілів на рік, а США, Євросоюз та решта країн — 2 мільйони. Тобто Росія виготовляє більше, ніж усі наші партнери.

Наразі виробництво українських боєприпасів значно зросли та приватні компанії роблять усе можливе, аби забезпечити фронт необхідною зброєю.

В Україні також почалось активне виготовлення дронів. Читай про одну з останніх розробок українських виробників — морський дрон Sea Baby.

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