Бронемашины, минометы и снаряды: которые производят на украинских оборонных предприятиях во время войны

Из-за задержек западной помощи Украина все больше начинает полагаться на собственное производство. В 2023 году втрое увеличилось производство своего оружия. А в 2024 году правительство выделило почти $1,4 миллиарда на закупку и разработку собственного вооружения.

Один из крупнейших отечественных частных производителей оружия — компания Украинская бронетехника. Она работает с 2015 года и производит артиллерийские снаряды, мины, минометы и бронемашины.

Громадське рассказали, как производится украинское оружие собственного производства и какие перспективы отечественной военной промышленности.

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Компания Украинская бронетехника активно производит минометы, бронемашины и снаряды.

Минометы, выпускаемые на этом предприятии, имеют калибры 120, 82 и 60 мм. Все изделия проходят государственные и квалификационные испытания.

Большим плюсом отечественных минометов по сравнению с советскими есть то, что они могут вращаться на 360 градусов и стрелять в любом направлении.

С изготовляемыми на этом цехе минометами можно работать как на стационарных позициях, так и идти в штурмы. Из-за легкого веса их можно быстро собрать и оперативно оставить позиции в случае опасности.

На конечную сборку миномета уходит 2 дня, а на полное производство — 3-4 месяца.

К минометам также производят боеприпасы, например мина 60 мм. Это единственный минометный боеприпас, поставленный на вооружение в Украине.

Если говорить по продуктам, то украинское производство соразмерно западным аналогам, говорит глава Украинской бронетехники Владислав Бельбас.

— Приоритет — изготовление артиллерии: выстрелов 155, 152, 122 и 105 мм калибра. К приоритетным также относятся минометные выстрелы. Значительная часть последних локализуется у украинских заказчиков, — объясняет глава компании.

Украинское оружие собственного производства также может похвастаться минометом Молот 82 калибра, который стреляет почти на 5 км благодаря длинному стволу. К примеру, в иранских аналогах максимальная длина выстрела – 2,5-3 км.

Он имеет предохранитель от двойной зарядки минами. В цехе говорят, это для защиты военнослужащих, ведь от детонирования двух мин одновременно ствол миномета непременно разорвется, что может привести к ранению или даже гибели военных.

Но на производстве говорят, что из-за воздушных тревог графики производства этого оружия бывают нестабильными.

Самые большие вызовы при изготовлении оружия в Украине

Владислав Бельбас утверждает, что сейчас ощущается нехватка пороха и химии, а организовать производство этих составляющих трудно.

— На строительство завода по производству пороха должно уйти, по крайней мере, несколько лет. Сейчас, к сожалению, этим никто не занимается из-за взрывоопасности такого предприятия.

По его словам, любая атака на такой завод приведет к моментальному его уничтожению. А еще добавляет, что производить взрывчатые вещества в закрытых помещениям невозможно, поскольку в случае нештатных ситуаций перепад давления убьет всех находящихся внутри людей.

А вот переместить производство бронеавтомобилей в закрытое место, например под землю, достаточно легко. Это только вопрос финансовых затрат.

Самое важное для частных производителей это иметь планирование, а также компенсацию от государства. За два года войны ни один из частных производителей не получил инвестиций на оборудование, релокацию или новое строительство.

Единственное — это компенсация за уничтоженное имущество. Но расширять производство во властных учреждениях не спешат. Если бы государственные ведомства заключили контракт на несколько лет о производстве оружия, это увеличило бы объемы, а также дало возможность расширить его.

Владислав также комментирует недостаток боеприпасов:

— Боеприпасов никогда не будет хватать. Это аксиома. Россия производит 3 миллиона артиллерийских выстрелов в год, а США, Евросоюз и остальные страны — 2 миллиона. То есть Россия производит больше, чем все наши партнеры.

В настоящее время производство украинских боеприпасов значительно выросло и частные компании делают все возможное, чтобы обеспечить фронт необходимым оружием.

В Украине также началось активное изготовление дронов. Читай об одной из последних разработок украинских производителей — морской дрон Sea Baby.

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