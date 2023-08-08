Уничтожает врага на линии фронта! ПТРК Стугна-П: что известно об этой технике и какие у нее характеристики

Украина увеличила производство противотанковых ракетных комплексов Стугна с начала 2023 года в четыре раза. Такие данные предоставляет министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в эфире телемарафона.

А о том, что это за вид вооружения и каковы его характеристики — мы расскажем тебе дальше в материале.

ПТРК Стугна-П: что это за оружие

Стугна-П — это противотанковый ракетный комплекс украинского производства. Он был разработан и изготовлен киевским КБ Луч. Разработка ПТРК Стугна-П началась в 2005 году и завершилась в 2010.

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В 2011 году ПТРК был принят на вооружение Минобороны.

Комплекс относится ко второму поколению ПТРК. И в отличие от предыдущего комплекса Стугна, где ракеты были калибра 100 мм, Стугна-П имеет на вооружении ракеты 130 мм и 152 мм калибра.

ПТРК Стугна-П: характеристики

Этот комплекс был создан с целью поражения танков и другой бронированной техники. Также Стугна-П может поражать цели, оснащенные новейшими средствами динамической защиты.

Кроме того, этот противотанковый ракетный комплекс способен попадать в зависшие вертолеты.

Говоря о ракетах, которыми оснащена Стугна-П, то в состав входит ракета RK-2S, RK-2OF калибра 130 мм или RK-2M-K, RK-2М-OF калибра 152 мм. Дальность стрельбы ракетами калибра 130 мм днем достигает от 100 до 5000 м. Относительно ракет калибра 152 мм — их дальность полета днем составляет от 100 до 5500 м.

Ночью дальность полета обоих типов ракет составляет от 100 до 3000 м.

Как отмечают на сайте ГП СВТФ Прогресс, ракеты могут быть оснащены различными типами боевых частей:

тандемной кумулятивной;

осколочно-фугасной; осколочно-фугасной;

термобарической.

Чтобы ракета, запущенная из ПТРК Стугна-П, долетела до максимально удаленной цели, нужно не более 25 секунд.

Другие характеристики:

Диапазон температур эксплуатации: от -40 до +60 градусов.

Система наведения: наведение по лазерному лучу с автоматическим сопровождением цели.

Боеголовка: тандемная полной заправки, бронированное проникновение вне ERA RK-2S, RK-2OF — не менее 800 мм; RK-2M-K, RK-2М-OF — не менее 1100 мм.

Боеголовка: высоковзрывной разрыв на осколки с EFP, бронированное проникновение RK-2S, RK-2OF — не менее 60 мм; RK-2M-K, RK-2М-OF — не менее 120 мм.

Вес пусковой установки: 32 кг.

Вес прибора наведения: 15 кг.

Вес пульта дистанционного управления: 10 кг.

Вес теплоизоляционного модуля: 6 кг.

В войне против России нам помогают наши западные партнеры. Они предоставляют Украине оружие, которое помогает уничтожать врага. Одними из таких являются ракеты Brimstone. Они считаются одними из лучших на поле боя. Подробнее о характеристиках этих ракет мы рассказывали тебе ранее.

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