Не оставят шансов вражеской технике! На что способны ракеты Brimstone: характеристики и дальность действия

Украине нужно качественное оружие, чтобы иметь возможность защищаться от российской агрессии. Иностранные партнеры медленно, но уверенно в этом помогают.

В частности, недавно Великобритания предоставила ВСУ наземные комплексы Wolfram, которые запускают ракеты Brimstone.

Разработкой ракеты занималась европейская компания MBDA. Через несколько лет система стала на вооружение британских ВВС и демонстрировала свою эффективность на поле боя в Афганистане, Ливии, Ираке. Сегодня эти комплексы поставляют и в Украину.

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Эти ракеты считают настоящими акулами в мире оружия, ведь они обладают рядом существенных преимуществ в своих характеристиках и принципах работы. Чем они отличаются — читай в материале.

Характеристики и стоимость ракет Brimstone

Ракеты Brimstone считаются одними из самых лучших на поле боя. И не зря, ведь их характеристики позволяют удаленно пробить броню самого крепкого танка и сводят участие человека в управлении к минимуму.

Основные характеристики ракеты:

масса — 49 кг;

длина — 1,8 м;

диаметр — 188 мм;

максимальная скорость — 450 м/с;

система наведения — комбинированно-радиолокационная ДБН миллиметрового диапазона и полуактивная лазерная;

боевая часть — тандемная, кумулятивная;

Основное предназначение тандемных боеприпасов — разрушать хорошо защищенные цели. К примеру, уничтожать современные танки и поражать боевые корабли.

дальность: с воздушного пуска ракета достигает дистанций от 20 до 60 км. При запуске с наземного пуска она значительно уменьшается до 10 – 12 км.

В Украине есть возможность запускать комплекты только из наземных установок. Хотя такая дальность действия не слишком велика для фронта, ракета может добраться в места, которые не под силу обычному танку.

Но за все хорошее приходится много платить. За один пусковой комплект, который вмещает три ракеты, нужно отдать минимум $263 тыс.

Принцип действия Brimstone

Большим преимуществом этой ракетной системы есть то, что она издает низкий уровень шума, идет на низких высотах и имеет небольшой тепловой след. Это делает его незаметным для человеческого глаза и систем ПВО.

Чтобы привести комплекс в действие, достаточно указать примерный район, где размещена потенциальная мишень. Кроме того, ракета является идеальным оружием для поражения точечных целей. Для этого нужно только правильно запрограммировать ее.

Далее технологии сделают все самостоятельно, что позволяет действовать на безопасном расстоянии для оператора и нанести удар по любым целям.

Когда направление движения задано, Brimstone переходит в боевой режим. Сначала ракета идентифицирует заданный объект, а цифровые системы фиксируют мишень и высчитают все показатели, чтобы нанести точный удар.

После этих манипуляций снаряд переходит на этап уничтожения. Благодаря этому Brimstone может работать по статическим, подвижным и даже маневровым целям.

В воздухе могут одновременно находиться несколько ракет, что позволяет уничтожать определенные цели из разных траекторий и попадать в уязвимые места врага одновременно.

Фото: Википедия

Кроме ракет, зарубежные партнеры предоставляют Украине и зенитно-ракетные комплексы. Так, на вооружении нашего государства стоят ЗРК Patriot, что о них известно в материале.

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