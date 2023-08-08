Нищить ворога на лінії фронту! ПТРК Стугна-П: що відомо про цю техніку та які в неї характеристики

Україна збільшила виробництво протитанкових ракетних комплексів Стугна з початку 2023 року в чотири рази. Такі дані надає міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін в ефірі телемарафону.

А про те, що це за вид озброєння та які його характеристики — ми розкажемо тобі далі у матеріалі.

ПТРК Стугна-П: що це за техніка

Стугна-П — це протитанковий ракетний комплекс українського виробництва. Він був розроблений та виготовлений київським КБ Луч. Розробка ПТРК Стугна-П розпочалася у 2005 році та завершилася у 2010.

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У 2011 році ПТРК був прийнятий на озброєння Міноборони.

Комплекс належить до другого покоління ПТРК. І на відмінну від попереднього комплексу Стугна, де ракети були калібру 100 мм, Стугна-П має на озброєнні ракети 130 мм та 152 мм калібру.

ПТРК Стугна-П: характеристики

Цей комплекс був створений з метою ураження танків та іншої броньованої техніки. Також Стугна-П може вражати цілі, що оснащені новітніми засобами динамічного захисту.

Окрім того, цей протитанковий ракетний комплекс здатен влучати у вертольоти, що зависли.

Говорячи про ракети, якими оснащена Стугна-П, то до складу входить ракета RK-2S, RK-2OF калібру 130 мм або RK-2M-K, RK-2М-OF калібру 152 мм. Дальність стрільби ракетами калібру 130 мм вдень сягає від 100 до 5000 м. Щодо ракет калібру 152 мм, їхня дальність польоту вдень — від 100 до 5500 м.

Уночі дальність польоту обох типів ракет становить від 100 до 3000 м.

Як зазначають на сайті ДП СЗТФ Прогрес, ракети можуть бути оснащені різними типами бойових частин:

тандемною кумулятивною;

осколково-фугасною;

термобаричною.

Щоб ракета, запущена з ПТРК Стугна-П долетіла до максимально віддаленої цілі, потрібно не більше як 25 секунд.

Інші характеристики:

Діапазон температур експлуатації: від -40 до +60 градусів.

Система наведення: наведення по лазерному променю з автоматичним супроводом цілі.

Боєголовка: тандемна повної заправки, броньоване проникнення поза ERA RK-2S, RK-2OF — не менше 800 мм; RK-2M-K, RK-2М-OF — не менше 1100 мм.

Боєголовка: високовибуховий розрив на осколки з EFP, броньоване проникнення RK-2S, RK-2OF — не менше 60 мм; RK-2M-K, RK-2М-OF — не менше 120 мм.

Вага пускової установки: 32 кг.

Вага приладу наведення: 15 кг.

Вага пульта дистанційного керування: 10 кг.

Вага теплоізоляційного модуля: 6 кг.

У війні проти Росії нам допомагають наші західні партнери. Вони надають Україні зброю, що допомагає нищити ворога. Одними з таких є ракети Brimstone. Вони вважаються одними з найкращих на полі бою. Детальніше про характеристики цих ракет ми розповідали тобі раніше.

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