Війна в Україні

Нищить ворога на лінії фронту! ПТРК Стугна-П: що відомо про цю техніку та які в неї характеристики

Діана Просяник, редакторка сайту 08 Серпня 2023, 17:30
Стугна-П
Фото: Оперативне командування Південь

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