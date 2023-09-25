Війна в Україні

Перші танки Abrams прибули до України! Характеристики танків M1 Abrams та їхні особливості

Богдана Макалюк, редакторка сайту 25 Вересня 2023, 14:50
Броню цієї техніки неможливо знищити? Що відомо про танки M1 Abrams: характеристики та особливості

Більше новин
Укрзалізниця
Стає зручніше? Укрзалізниця запустить новий потяг до Варшави
вибори у США
Попереду запекла битва та матч-реванш? Що відомо про президентські вибори у США
Ізабелла Іващенко
Знайомить далеку Британію з українською культурою: історія талановитої співачки з Чернігівщини, яка працює на своєму фронті
Як відіпрати речі, що полиняли
Як відіпрати речі, що полиняли: тримай сім ефективних способів
Дивитись більше

Матеріали по темі

Укрзалізниця
Стає зручніше? Укрзалізниця запустить новий потяг до Варшави
вибори у США
Попереду запекла битва та матч-реванш? Що відомо про президентські вибори у США
Ізабелла Іващенко
Знайомить далеку Британію з українською культурою: історія талановитої співачки з Чернігівщини, яка працює на своєму фронті
Павло Корнієнко
Переніс 17 операцій і думав, що вже ніколи не буде ходити. Історія військового Павла Корнієнка

Відео
0:04:33
Павло Корнієнко

Переніс 17 операцій і думав, що вже ніколи не буде ходити. Історія військового Павла Корнієнка
Емоційна промова про Україну Джастіна Трюдо та нова допомога Канади
Разом — до перемоги України! Емоційна промова Джастіна Трюдо про війну та обсяги допомоги
Карта бойових дій в Україні сьогодні 25.09.2023: онлайн
Карта бойових дій 25 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:04:02
Як відбувається навчання вогнеметників в Україні: тонкощі та враження
Від такої зброї трусяться руки! Як навчають вогнеметників в Україні — тонкощі роботи та враження військових
0:06:06
Серж Лифар
Мріяв про Київську оперу навіть після того, як здобув світову популярність! Історія майстра балету Сержа Лифаря
0:03:39
Кременчук 22.09.23
Саме лікували дитинку. Наслідки ракетного удару по Кременчуку 22 вересня
0:04:20
1 жовтня в Україні повернуть штрафи за торгівлю без касових апаратів
Останнє попередження для підприємців! З 1 жовтня повертають штрафи за торгівлю без касових апаратів
0:03:37
Зеленський про рішення США не передавати далекобійні ракети ATACMS
Прийде момент, і ми побачимо! Зеленський прокоментував рішення США не надавати далекобійні ракети ATACMS
0:05:19
Ситуація на Півдні 24 вересня 2023: чому росіяни активізують атаки
Росіяни обстрілюють Зміїний керованими авіабомбами — що відомо
0:07:28
Скільки заробляють будівельники: секрети професії та оплата
Тисячі доларів! Скільки заробляють будівельники в Україні та які напрями найзатребуваніші
Більше відео
Як користуватися тампонами
Читати далі
“Боюсь користуватися тампонами, а у мами спитати соромно. Як це правильно робити?”
Як оформити самозайнятість в Україні у 2023 році: інструкція
Читати далі
Ідеально для роботи без посередників: як оформити самозайнятість в Україні у 2023

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь