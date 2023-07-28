Війна в Україні

Новий пакет військової допомоги. Німеччина передала установки Bandvagn та GEPARD — детальніше

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 28 Липня 2023, 17:00
Німеччина передала ще один пакет військової допомоги: що там

Більше новин
Чим кропити помідори, щоб не чорніли: детальна інструкція
Не достигли, а вже чорніють? Чим кропити помідори від темних плям — детальна інструкція
Ячмінь на оці - що це, симптоми, лікування, профілактика
Як позбутись ячменя на оці: профілактика та лікування гнійного запалення
Чим годувати равликів: основа раціону
Полюбляють фрукти, крейду та зелень: чим годувати равликів та яким має бути їхній раціон
Як засолити червону рибу
Як засолити червону рибу смачно і безпечно: покроковий рецепт
Дивитись більше

Матеріали по темі

Відновлення авіасполучення Україна
Гучна заява Ryanair Vs логіка воєнного часу. Розбираємо, чи можливе відновлення авіаперельотів з України
ЗРК Patriot
Patriot на захисті України! Характеристики, ціна та в кого ще є на озброєнні
Мінімальна пенсія 2023
Якою буде мінімальна пенсія у 2023 році та чи вистачить її на найнеобхідніше
Ту-22М3
Ту-22М3: чим збити, характеристики бомбардувальника та що про нього відомо

Відео
Відновлення авіасполучення Україна

Гучна заява Ryanair Vs логіка воєнного часу. Розбираємо, чи можливе відновлення авіаперельотів з України
0:04:57
Як отримати громадянство України
Треба обов’язково скласти іспит з української мови та історії! Як отримати громадянство України
0:03:12
Тримали в камері та вимагали видавати інформацію — історія слідчого
Не зрадив професію та Україну. Слідчого з Вовчанська тримали в камері та примушували до співпраці росіяни
Карта бойових дій в Україні
Ворог безнадійно атакує Надію на Луганщині: карта бойових дій в Україні 28 липня в режимі онлайн
0:03:29
Ольгу Харлан виключили із Чемпіонату світу за відмову потиснути руку росіянці
Усе через росіянку? Ольгу Харлан дискваліфікували з Чемпіонату світу. Подробиці від ФФУ та Кулеби
балістична ракета це
Металеві носії смерті: що таке балістичні ракети та які має на озброєнні РФ
Воєнний стан в Україні
Воєнний стан в Україні. Пояснюємо, до якого числа та що треба знати
0:05:46
Як евакуюють дітей з-під обстрілів — спеціальний репортаж
Діти обговорюють, яку бачили шрапнель. Як відбувається примусова евакуація малечі з Вовчанська
0:06:19
Ціни на житло у Львові перевищують столичні — детально
Львів дорожчий за столицю? Які ціни на квартири у різних регіонах України — огляд ринку
Карта бойових дій в Україні
Під ворожим прицілом найчастіше — Херсонщина та Запоріжжя: карта бойових дій в Україні 27 липня в режимі онлайн
Більше відео
Як оформити субсидію
Читати далі
Як оформити субсидію через застосунок Дія: покрокова інструкція

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь