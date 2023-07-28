Новий пакет військової допомоги. Німеччина передала установки Bandvagn та GEPARD — детальніше

Німеччина активізувалася в передачі військової допомоги. Сьогодні, 28 липня, на сайті німецького уряду повідомили про ще один пакет військової допомоги. Читай у нашому матеріалі, які види зброї отримали ЗСУ.

Німеччина передала ще один пакет військової допомоги: що там

На цей рік Німеччина виділила на допомогу Україні €5,4 млрд.

У попередньому пакеті допомоги німці передали танки Leopard 1А5, перші з цього підвиду. А цього разу у список допомоги потрапили такі види зброї:

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Гусеничні всюдиходи Bandvagn 206 — 10 шт.

Самохідні зенітні установки GEPARD — 6 шт.

Боєприпаси до GEPARD — 5 тис.

Димові артилерійські снаряди калібру 155 мм — 2600 шт.

Розвідувальні безпілотники RQ-35 Heidrun — 20 шт.

Розвідувальні дрони Vector — 13 шт.

Карети швидкої допомоги — 8 шт.

Стоматологічні стерилізатори — 8 шт.

До 2027 року Німеччина надасть Україні військову допомогу на суму близько €17 млрд. Про це повідомляв Олаф Шольц під час конференції 14 липня. За його словами, після США Німеччина є другою країною, яка надає найбільшу військову допомогу.

У попередньому пакеті військової допомоги Німеччина надала 10 танків Leopard 1А5, 20 кулеметів MG3 для Leopard 2, Marder і Dachs, понад 2 тис. 155-мм димових боєприпасів,100 тис. аптечок, 16 вантажівок Zetros та іншу допомогу.

Раніше ми розповідали, що містить новий пакет військової допомоги від США.

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Фото: 17 окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка