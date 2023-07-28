Новый пакет военной помощи. Германия передала установки Bandvagn и GEPARD — подробности

Германия активизировалась в передаче военной помощи. Сегодня, 28 июля, на сайте немецкого правительства сообщили о еще одном пакете военной помощи. Читай в нашем материале, какие виды оружия получили ВСУ.
В этом году Германия выделила на помощь Украине €5,4 млрд.
В предыдущем пакете помощи немцы передали танки Leopard 1А5, первые из этого подвида. А на этот раз в список помощи попали следующие виды оружия:
До 2027 года Германия предоставит Украине военную помощь на сумму около €17 млрд. Об этом сообщал Олаф Шольц во время конференции 14 июля. По его словам, после США Германия является второй страной, предоставляющей наибольшую военную помощь.
В предыдущем пакете военной помощи Германия предоставила 10 танков Leopard 1А5, 20 пулеметов MG3 для Leopard 2, Marder и Dachs, более 2 тыс. 155-мм дымовых боеприпасов, 100 тыс. аптечек, 16 грузовиков Zetros и другую помощь.
Ранее мы говорили, что содержит новый пакет военной помощи от США.
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Фото: 17 отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушка