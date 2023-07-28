Война в Украине

Новый пакет военной помощи. Германия передала установки Bandvagn и GEPARD — подробности

Анастасия Грубрина, редактор сайта 28 июля 2023, 17:00
Німеччина передала ще один пакет військової допомоги: що там

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