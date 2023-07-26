Революционные технологии. Как война в Украине меняет тактики ведения боя — подробное исследование

Украинцы всегда были изобретательными и смелыми настолько, что этим восхищался мир. Война, принесшая на нашу землю горе и кровь, показала, что мы не потеряли эти черты. Каждый день мы видим, как военные, дроны и другие технологии помогают уничтожать врага.

Развитие технологий и идеи влияют на ход войны и сохранение украинских жизней. Издание The Economist подробно рассказало, как именно новейшие технологии влияют на войну в Украине. Читай в материале подробнее.

Как новейшие технологии влияют на войну в Украине

Война России против Украины — бой живой силы, оружия и технологий. Потери россиян достигли уже 243 тыс. оккупантов, ни одна страна со времен осады Ираном Басры не теряла столько. Обе армии реформировались, адаптировались под условия и нужды войны.

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Операция “Киев за три дня” провалилась, как и прогнозы большинства военных экспертов. А Украина смогла показать, что технологии побеждают массу. The Economist пишут, что за считанные недели до начала полномасштабной войны США передали Украине снаряды Excalibur.

У них был чип, который мог принимать сигналы GPS от навигационных спутников США. Таким образом, украинские артиллеристы могли быть более точными. На основе данных Генштаба ВСУ провели исследование, что такие снаряды были “непропорционально эффективными” по сравнению с российскими.

Они не только надежнее поражали цели, но и уменьшили количество необходимых снарядов и материально-техническую нагрузку, — пишут в материале.

Когда разговор касается дронов, речь идет о высокоточном поражении целей. Здесь также прослеживается развитие технологий. Ведь сама идея использовать воздушное наблюдение, корректировать огонь и поражать цели с помощью БПЛА берет начало из США.

Во времена гражданской войны в США люди использовали воздушные шары, которые на пленку записывали происходящее. Пленка возвращалась на парашюте.

Старший военнослужащий 18-го воздушно-десантного корпуса США Ти Джей Холланд сообщил, что 86% всех украинских целей обстреливаются из беспилотников. А средней “ожидаемой” жизнеспособностью боевого дрона называют шесть вылетов.

Технологии поражения развиваются тоже достаточно быстро. Как пример, в материале приводят цепочку: украинский военный замечает вражеский танк с помощью беспилотника, после этого обозначает его в приложении Крапива, это видят артиллеристы, которые наносят удар.

Эта система, которую иногда называют Uber для артиллерии, сократила время боя с десятков минут до нескольких, что часто является разницей между успехом и неудачей. Такие цифровые связи между датчиками и стрелками совершенствуются.

По сообщениям анонимных генералов, все большее количество украинских дронов имеют элементарные навыки искусственного интеллекта, которые определяют тип оружия, передают информацию, даже если связь становится прерывистой.

Развитие технологичности и умений

Это и есть отражение развития технологичности войн. Ведь и оружие, которое предоставляют партнеры, часто устарело и местами непригодно, но его модифицируют и делают эффективным против врага. Это вызывает увлечение иностранных партнеров и подталкивает к развитию сотрудничества.

А доступ к спутниковому интернету позволяет не только командирам, но и военным иметь связь и оперативно реагировать на угрозы. В режиме онлайн можно следить за полем боя и движением российской техники.

Приложение Delta, разработанное украинцами, позволяет получать информацию с российских каналов, дронов, от военных, коммерческих спутников в одно место. Оно действительно революционное.

Россия также имеет свои БПЛА, спутники и шпионов. Но картина войны показывает, что этого недостаточно, поэтому планы захватить Украину в считанные дни, разрушить ПВО и другие провалились.

Отчет бывшего начальника штаба Минобороны Германии Нико Ланге показывает, что украинцы ведут бой управляемыми данными на уровне скорости и точности, которого НАТО еще не достигла. Это не ограничивается новейшими высокотехнологичными приложениями, но и кропотливым трудом людей — перехватами разговоров и другим.

Такая технологичность и развитие объясняет, как удается превзойти врага, который имеет гораздо больше живой силы и оружия, но не достаточно умений. Поэтому украинцы показывают, как может развиться сама война, способы ее ведения и результаты.

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Фото: 43 отдельная артиллерийская бригада им. гетмана Тараса Трясила