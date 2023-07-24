29 памятников национального наследия! Россияне уничтожили и повредили достопримечательности Одессы — список

Министерство культуры и информационной политики опубликовало перечень, какие национальные памятники Одессы уничтожили и повредили россияне. Читай в нашем материале, какие объекты культурного наследия пострадали больше всего.
В результате жестоких и бесчеловечных обстрелов Одессы и области на протяжении последних дней россияне повредили значительное количество памятников национального и местного значения. Сейчас известно о 29 из них.
Среди них — памятники культурного наследия в пределах объекта всемирного наследия “Исторический центр Одессы” и его буферной зоны, — пишут в Минкульте.
Среди них — памятники культурного наследия в пределах объекта всемирного наследия “Исторический центр Одессы” и его буферной зоны, — пишут в Минкульте.
Министерство призывает международное сообщество оказывать помощь на восстановление памятников, а также готовит обращение в Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО и Комитет Второго протокола Гаагской конвенции.
Среди поврежденных национальных и культурных памятников Одессы:
Напомним, исторический центр Одессы был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Решение было принято в Париже 25 января 2023 года по ускоренной процедуре.
Ранее мы рассказывали о беспощадном обстреле Одессы Россией, который разрушил главный собор города.
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Фото: Одесский городской совет