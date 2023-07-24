Министерство культуры и информационной политики опубликовало перечень, какие национальные памятники Одессы уничтожили и повредили россияне. Читай в нашем материале, какие объекты культурного наследия пострадали больше всего.

Какие национальные достопримечательности Одессы уничтожили и повредили россияне

В результате жестоких и бесчеловечных обстрелов Одессы и области на протяжении последних дней россияне повредили значительное количество памятников национального и местного значения. Сейчас известно о 29 из них.

Среди них — памятники культурного наследия в пределах объекта всемирного наследия “Исторический центр Одессы” и его буферной зоны, — пишут в Минкульте.

Министерство призывает международное сообщество оказывать помощь на восстановление памятников, а также готовит обращение в Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО и Комитет Второго протокола Гаагской конвенции.

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Среди поврежденных национальных и культурных памятников Одессы:

Дом доходный Наума (нач. XX в., арх. Панпулов А.С.);

Дом жилой Чижевича (сер. XIX в., Арх. Брунс В.Г.);

Дом Порро (Бистра) (XIX в., арх. Мазыров Д.Е.), в котором на протяжении 1906–1926 гг. жил и работал поэт Кирсанов С.

Ансамбль дворца Бжозовского (Шахского) в составе: дворец, службы, частная (1851-1852 гг., арх. Гонсиоровский Ф.В.);

Дом кредитного общества;

Дом жилой и флигель Ковалевского;

Дом доходный Заблудовского с флигелем;

Особняк Манук-Бея (1845-1846 гг., арх. Даллаква К.И., Шашин А.С.), в котором в 1848 г. жил Гоголь М.В.

Дом жилой Масса;

Дом доходный Толстого;

Жилой дом в составе комплекса домов Фон-Деши;

Дом доходный Януша;

Дом доходный Ждановой;

29 памятников национального наследия! Россияне уничтожили и повредили достопримечательности Одессы — список / 9 Фотографий

Дом доходный Гагарина;

Комплекс особняков;

Дом Рафаловича;

Доходный дом Юрьевича;

Здание музыкальной школы им. П.С. Столярского;

Особняк Поммера;

Дом ученых и картинная галерея (Дворец Толстого);

Дом Папудовой;

Здание Спасо-Преображенского собора, где похоронены выдающиеся люди Одессы и южного региона Украины;

Дом, в котором жил Пигров К.К.

Напомним, исторический центр Одессы был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Решение было принято в Париже 25 января 2023 года по ускоренной процедуре.

Ранее мы рассказывали о беспощадном обстреле Одессы Россией, который разрушил главный собор города.

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Фото: Одесский городской совет