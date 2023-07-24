29 пам’яток національної спадщини! Росіяни знищили та пошкодили видатні місця Одеси — перелік

Міністерство культури та інформаційної політики України опублікувало перелік, які національні пам’ятки Одеси знищили та пошкодили росіяни. Читай у нашому матеріалі, які об’єкти культурної спадщини постраждали найбільше.
Унаслідок жорстоких та нелюдських обстрілів Одеси та області впродовж останніх днів, росіяни пошкодили значну кількість пам’яток національного та місцевого значення. Нині відомо про 29.
Серед них — пам’ятки культурної спадщини в межах об’єкта всесвітньої спадщини “Історичний центр Одеси” та його буферної зони, — пишуть у Мінкульті.
Серед них — пам’ятки культурної спадщини в межах об’єкта всесвітньої спадщини “Історичний центр Одеси” та його буферної зони, — пишуть у Мінкульті.
Міністерство закликає міжнародну спільноту надавати допомогу на відновлення пам’яток, а також готує звернення до Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та Комітету Другого протоколу Гаазької конвенції.
Серед пошкоджених національних та культурних пам’яток Одеси такі:
Нагадаємо, історичний центр Одеси був включений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Рішення ухвалили в Парижі 25 січня 2023 року за прискореною процедурою.
Раніше ми розповідали про нещадний обстріл Одеси Росією, який зруйнував головний собор міста.
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Фото: Одеська міська рада