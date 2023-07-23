Спасо-Преображенський кафедральний собор зруйновано, загинула людина, є поранені — Росія нещадно обстріляла Одесу ракетами

Росія атакувала Одесу вночі 23 липня ракетами усіх видів базування, зокрема використала Калібр, Онікс, Х-22 та Іскандер-К та балістичну Іскандер-М, повідомляє ОК Південь.
Силами ППО було знищено частину ракет, однак решта завдала руйнувань портовій інфраструктурі, щонайменше шістьом житловим, зокрема багатоквартирним будинкам.
Понівечено десятки автівок, в багатьох будівлях міста пошкоджені фасади та дахи, вибиті вікна.
Станом на 5:25 відомо про загиблого. Одну особу рятувальники успішно деблокували. Ще 19 людей поранено, серед них 4 дітей. 11 дорослих та 3 дитини госпіталізовано, інші лікуються амбулаторно.
Станом на 5:25 відомо про загиблого. Одну особу рятувальники успішно деблокували. Ще 19 людей поранено, серед них 4 дітей. 11 дорослих та 3 дитини госпіталізовано, інші лікуються амбулаторно.
У місті утворено кілька вирв, є обриви електромереж, через що може бути ускладнено рух, імовірно буде змінено маршрут міського транспорту.
На одній з центральних площ Одеси Росія зруйнувала ударом ракети собор української православної церкви (московського патріархату) – Спасо-Преображенський кафедральний собор.
Відомо, що з-під завалів дістали Касперовську ікону Божої Матері, яка є покровителькою Одеси.
Сильно пошкоджено дві пам’ятки архітектури.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл Одеси російською армією.
Ракети проти мирних міст, проти житлових будинків, собору… Жодного виправдання російському злу бути не може. Як і завжди, це зло програє. І за Одесу обовʼязково буде відповідь російським терористам. Вони відчують цю відповідь.
Ракети проти мирних міст, проти житлових будинків, собору… Жодного виправдання російському злу бути не може. Як і завжди, це зло програє. І за Одесу обовʼязково буде відповідь російським терористам. Вони відчують цю відповідь.
— Усім, хто постраждав від цієї чергової терористичної атаки, надається допомога.Я вдячний усім, хто допомагає людям, і всім, хто думками та емоціями — з Одесою. Ми пройдемо це. Ми повернемо мир. І для цього треба перемогти російське зло, — написав глава держави.
Нагадаємо, історичний центр Одеси внесено до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.