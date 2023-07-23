Росія атакувала Одесу вночі 23 липня ракетами усіх видів базування, зокрема використала Калібр, Онікс, Х-22 та Іскандер-К та балістичну Іскандер-М, повідомляє ОК Південь.

Одеса — останні новини 23 липня

Силами ППО було знищено частину ракет, однак решта завдала руйнувань портовій інфраструктурі, щонайменше шістьом житловим, зокрема багатоквартирним будинкам.

Понівечено десятки автівок, в багатьох будівлях міста пошкоджені фасади та дахи, вибиті вікна.

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Станом на 5:25 відомо про загиблого. Одну особу рятувальники успішно деблокували. Ще 19 людей поранено, серед них 4 дітей. 11 дорослих та 3 дитини госпіталізовано, інші лікуються амбулаторно.

У місті утворено кілька вирв, є обриви електромереж, через що може бути ускладнено рух, імовірно буде змінено маршрут міського транспорту.

Спасо-Преображенський кафедральний собор зруйновано, загинула людина, є поранені — Росія нещадно обстріляла Одесу ракетами / 4 Фотографії

Спасо-Преображенський кафедральний собор в Одесі зруйновано

На одній з центральних площ Одеси Росія зруйнувала ударом ракети собор української православної церкви (московського патріархату) – Спасо-Преображенський кафедральний собор.

Відомо, що з-під завалів дістали Касперовську ікону Божої Матері, яка є покровителькою Одеси.

Сильно пошкоджено дві пам’ятки архітектури.

Спасо-Преображенський кафедральний собор зруйновано, загинула людина, є поранені — Росія нещадно обстріляла Одесу ракетами / 10 Фотографій

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл Одеси російською армією.

Ракети проти мирних міст, проти житлових будинків, собору… Жодного виправдання російському злу бути не може. Як і завжди, це зло програє. І за Одесу обовʼязково буде відповідь російським терористам. Вони відчують цю відповідь.

— Усім, хто постраждав від цієї чергової терористичної атаки, надається допомога.

Я вдячний усім, хто допомагає людям, і всім, хто думками та емоціями — з Одесою. Ми пройдемо це. Ми повернемо мир. І для цього треба перемогти російське зло, — написав глава держави.

Обстріл Одеси 23.07.2023 – ВІДЕО

Читати на тему Обстрілами прирікають на голод: що відомо про вибухи в Одеській області та удари росіян по ангарах із зерном Розповідаємо про обстріл Одеси 21 липня 2023.

Нагадаємо, історичний центр Одеси внесено до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.