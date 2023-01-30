Блакитний щит безпеки: історичний центр Одеси внесли до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Чому саме зараз та що це означає

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Олександра Ченкова, регіональна журналістка програми Вікна-новини 30 Січня 2023, 08:00
Історичний центр Одеси внесли до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО: що це означає
Фото: Pexels

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