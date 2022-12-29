Українці чекали-чекали і таки дочекалися! В Одесі падають останні форпости нав’язаної нам імперської історії — зносять пам’ятники Катерини II та її фаворитів.

Що відбувається, як реагують люди та де стоятимуть пам’ятники українським катам — читай в нашому матеріалі.

Демонтаж пам’ятника Катерини II

Учора ввечері в Одесі розпочався демонтаж пам’ятника Катерини ІІ. Ця історична постать сумнівно займала почесне місце у центрі морського міста, адже саме за наказом Катерини було знищене українське козацтво.

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До того ж сам Путін неодноразово звертався до росіян із тезами про те, що “великі починання РФ були саме при Єкатєріні другій”. Що ж, здається, починанням РФ настав кінець.

Про знесення пам’ятників українським катам в Одесі повідомив керівник ОПУ Кирило Тимошенко у своєму Telegram.

Ще від вчорашнього ранку робочі розбирали дерев’яний саркофаг навколо пам’ятника, а вже уночі вони збивали елементи пам’ятника ломами.

Знесення памʼятника Катерині ІІ: що далі

Памʼятник російській імператриці Катерині II з центру Одеси після демонтажу передадуть до художнього музею. Про це повідомили в Одеській міськраді.

— Сьогодні на виконання рішення Одеської міської ради розпочато демонтаж фігур Засновникам Одеси, у народі відомих як памʼятник Катерині II. Цей памʼятник буде переданий до художнього музею відповідно до рішення сесії.

Він, а також чотири фігури, які є памʼятками національного значення, — сказав представник міськради у відеозверненні.

Знесення пам’ятника Катерині в Одесі: фото

Пам’ятник Катерині в Одесі — все! Остаточно. Яка його доля наразі та де його розмістять / 5 Фотографій

Знесення пам’ятника Катерині ІІ: відео

Також, окрім Катерини, знесли пам’ятники Суворову, Де Рібасу, Де Воллану, Григорію Потьомкіну. Їхнє утримання обійдеться державі у 100 тисяч гривень на рік.

Пам’ятники Катерині ІІ та її фавориту Суворову були встановлені у місті у 2007 та 2012 роках і не представляють жодної культурної цінності.

Ця подія є лише логічним продовженням дерусифікації України та її народу. Про “пушкінопад”, який розпочався ще у квітні, ми писали в іншому матеріалі.

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